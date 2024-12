Termoizolacja dachów płaskich jest fundamentem efektywności energetycznej w budownictwie przemysłowym. Dachy te, ze względu na dużą powierzchnię, wymagają wykorzystania materiałów o wysokiej izolacyjności i wytrzymałości. Doskonałym tego przykładem jest hala B w Panattoni Park Poznań A2, która dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów ociepleniowych, takich jak płyty z wełny kamiennej PAROC, oraz nowoczesnym technologiom, uzyskała prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding”. To wyróżnienie, przyznane tylko nielicznym obiektom w Polsce, potwierdza, że odpowiednie rozwiązania izolacyjne mogą nie tylko zwiększyć wydajność budynku, ale także wynieść go na poziom światowych standardów.

Panattoni Park Poznań A2 hala B / Materiały prasowe

Izolacja termiczna dachów płaskich odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu strat ciepła, szczególnie w budynkach magazynowych i przemysłowych o dużej powierzchni. Odpowiednio dobrane materiały izolacyjne nie tylko pomagają utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz obiektu, ale również wpływają na znaczącą redukcję kosztów ogrzewania i chłodzenia. Płyty z wełny kamiennej PAROC ROS, stosowane w takich projektach, oferują wyjątkowe parametry termoizolacyjne, osiągając współczynnik przenikania ciepła U ponad dwukrotnie lepszy niż ten, wymagany przez przepisy dla obiektów magazynowych. Dzięki takim właściwościom inwestorzy mogą osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną swoich budynków przy jednoczesnym zapewnieniu im długotrwałej wydajności i trwałości

"Dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyjnym naszych płyt z wełny kamiennej osiągnęliśmy wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,15 W/m²K. Jest to wartość aż dwukrotnie niższa od maksymalnego limitu wynoszącego 0,3 W/m²K, przewidzianego w przepisach dla budynków magazynowo-przemysłowych z temperaturą wnętrz do 16°C[1]. Takie parametry skutecznie minimalizują straty energii spowodowane przenikaniem ciepła przez dach" - mówi Łukasz Kondracki, Szef Regionu Izolacji Budowlanych w Owens Corning PAROC Polska.



Płyty PAROC ROS: idealny wybór dla wymagających dachów płaskich

Dachy płaskie w budynkach magazynowych i przemysłowych muszą sprostać nie tylko wymaganiom z zakresu izolacji termicznej, ale także wysokim obciążeniom mechanicznym wynikającym z montażu urządzeń technicznych, takich jak systemy wentylacyjne czy fotowoltaiczne. Płyty z wełny kamiennej PAROC ROS zostały zaprojektowane z myślą o takich wyzwaniach, oferując odporność na ściskanie na poziomie 40 kPa (PAROC ROS 40) i 70 kPa (PAROC ROS 70). Dzięki temu zachowują swoje właściwości izolacyjne nawet pod długotrwałym obciążeniem. Przykładem skutecznego zastosowania tych produktów jest hala B w Panattoni Park Poznań A2, gdzie dach o powierzchni ok. 80 000 m² został przygotowany do udźwignięcia ciężaru instalacji fotowoltaicznej o mocy 700 kWp. Dzięki tak wysokiej wytrzymałości materiały PAROC gwarantują stabilność konstrukcji i trwałość na przestrzeni dziesiątek lat.

Maksymalne rekomendowane obciążenie własne przedstawia poniższa tabela:

Maksymalne rekomendowane obciążenie dachu / Materiały prasowe

Fotowoltaika na dachu płaskim - wyzwania i korzyści

Instalacja fotowoltaiki na dachu płaskim wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji, która musi wytrzymać nadprogramowe obciążenia liniowe, punktowe i powierzchniowe. W przypadku dużych obiektów, takich jak hala B w Panattoni Park Poznań A2, dach nie tylko zapewnia termoizolację, ale także stanowi solidne podparcie dla umieszczanych na nim urządzeń. Kluczowe znaczenie miało tutaj zastosowanie płyt z wełny kamiennej PAROC, które dzięki swojej wytrzymałości na ściskanie doskonale poradziły sobie z ciężarem paneli fotowoltaicznych. Tego typu rozwiązania pozwalają inwestorom nie tylko obniżyć koszty eksploatacyjne budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię zewnętrzną, ale także wydłużają czas korzystania z fotowoltaiki na dachu, zapewniając stabilne i bezpieczne podłoże. Materiały izolacyjne zastosowane w budynku cechują się również wyjątkowo niskim śladem węglowym. W ciągu 50 lat użytkowania obiektu na każdą tonę CO 2 powstałą podczas produkcji izolacji PAROC przypada około 200 ton CO 2 zaoszczędzonych, co znacząco ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Dzięki narzędziu Kalkulator CO 2 , dostępnemu na stronie PAROC, inwestorzy i projektanci mieli możliwość dokładnie obliczyć, jak wybrane rozwiązania wpłynęły na całkowity ślad węglowy projektu.

Poniższa tabela prezentuje schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 Hala B:

Schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 Hala B / Materiały prasowe

Realizacja dachów płaskich w obiektach wielkopowierzchniowych wiąże się z licznymi wyzwaniami technicznymi. Przy zadaszeniu zajmującym obszar ok. 80 000 m² niebagatelne znaczenie ma precyzyjne planowanie etapów budowy. Ponadto, szybkie tempo realizacji projektu trwającego zaledwie 6,5 miesiąca, wymagało współpracy z doświadczonymi wykonawcami oraz zastosowania materiałów, które gwarantują niezawodność i łatwość montażu.

Panattoni Park Poznań A2 (Źródło zdjęcia: Harden Construction) / Materiały prasowe

Izolacja dachu płaskiego, która stała się przepustką do sukcesu

Hala B w Panattoni Park Poznań A2 to dowód na to, że nowoczesne materiały, takie jak płyty z wełny kamiennej PAROC ROS, mogą wynieść budownictwo magazynowe/przemysłowe na zupełnie nowy poziom. Precyzyjne połączenie wyjątkowej termoizolacyjności oraz wytrzymałości na obciążenia pozwoliło stworzyć dach, który spełnia wymagania zarówno funkcjonalne, jak i techniczne. To projekt, który nie tylko wyznacza standardy w izolacji dachów płaskich, ale też pokazuje, jak skutecznie odpowiadać na wyzwania wielkopowierzchniowych konstrukcji. Jeśli planujesz inwestycję, która musi sprostać największym wymaganiom, izolacje PAROC świetnie wywiążą się ze swojej roli przy nawet najbardziej wymagających przedsięwzięciach.

***

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225.