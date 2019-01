Głośne nazwiska przed komisją śledczą, walka o tańszy prąd i jawność zarobków w Narodowym Banku Polskim. To tematy związane z gospodarką, o których po weekendzie będzie głośno.

Ciekawie zapowiadają się zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenia sejmowej komisji śledczej do spraw VAT. Na poniedziałek przed jej oblicze wezwany został były wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski. To już kolejne przesłuchanie Rostowskiego - poprzednie było bardzo gorące.



Na wtorek wezwany został obecny wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w rządzie Platformy Obywatelskiej był ministrem sprawiedliwości. W niego zapewne będzie uderzać opozycja.



W środę odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Na nim pojawi się ustawa o emeryturach matczynych, czyli emeryturze dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Posłowie mają zająć się też ustawą o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim oraz być może ustawą o pomocy frankowiczom.



Na przyszły tydzień wstępnie zaplanowane jest także spotkania ministra energii z unijnym komisarzem do spraw energii. Minister będzie się tłumaczył z zarzutów o naruszanie unijnego prawa ustawą o zablokowaniu podwyżek rachunków za prąd.