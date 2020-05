Od poniedziałku czeka nas kolejny etap rozmrażania gospodarki. Od jutra zostaną otwarte salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz lokale gastronomiczne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Co nas czeka w tym tygodniu w gospodarce? Przede wszystkim od jutra zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, to oznacza, że odetchną ci z nas, którzy mają za długie włosy, ale przede wszystkim ci, którzy prowadzą te salony lub w nich pracują. Te dwa miesiące bez pracy doprowadziły wiele firm do upadku. Ci którzy przetrwali musza borykać się z potężnymi kłopotami finansowymi, zacznie się więc próba odrabiania strat.

Podobnie będzie w gastronomii - tam również liczą na odrobienie chociaż części strat. Otwarcie barów, kawiarni i restauracji jest szególnie ważne dla ludzi młodych - np. dla studentów, którzy w tego typu miejscach dorabiają pieniądze, odzyskają taką możliwość.

Odetchnie także świat kultury. Teatry będą mogły wznowić próby, ekipy filmowe będą mogły znowu zacząć kręcić filmy i seriale.

W nowym tygodniu rząd będzie analizował wpływ tego wszystkiego na gospodarkę i wtedy zobaczymy, kiedy kolejne etapy rozmrażania.