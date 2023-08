Transakcje internetowe

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w lipcu w Polsce 7,9 proc. wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących mdm wzrosła o 4,0 proc.

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 16,9 proc. przed miesiącem do 18,6 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 21,2 proc. do 21,8 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 14,4 proc. do 15,0 proc.).

GUS podał najnowsze dane. Co z pensjami?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 7485,12 zł (+10,4% r/r). Takie dane GUS zaprezentował w poniedziałek.

Wzrost wynagrodzenia w lipcu był związany m.in. z wypłatami premii, nagród oraz z podwyższaniem wynagrodzeń, a także z wypłatami odpraw emerytalnych - twierdzi GUS.

"W lipcu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się nominalnie w stosunku do czerwca 2023 r. o 2,0 proc. Wzrost ten spowodowany był, m.in. kontynuacją wypłat premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, nagród jubileuszowych i okolicznościowych, podwyższeniem wynagrodzeń, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - podał GUS.