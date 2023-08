Poprzedni tydzień był rekordowy dla programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Do tej pory Polacy złożyli ponad 30 tysięcy wniosków o udzielenie kredytu z rządową dopłatą, blisko 2100 podpisało już umowę kredytową.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiele wskazuje na to, że szczyt liczby wniosków składanych w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest już za nami.

W piku do banków trafiało niemal tysiąc wniosków dziennie, trzeba jednak pamiętać, że każda osoba czy rodzina ubiegająca się o kredyt, mogła złożyć dokumenty w kilku bankach.

Stopniowo troszkę wolniej te liczby wniosków przyrastają, natomiast szybciej przyrasta liczba zawieranych umów. To jest oczywiste. Wnioski są już w bankach, więc teraz ten proces zawierania umów będzie przyspieszał - mówiła w rozmowie z RMF FM wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Ponad tysiąc, czyli niemal połowę z dotychczas podpisanych umów, zawarto w ciągu ostatniego tygodnia. Program działa półtora miesiąca, od początku lipca.

Średnia kwota udzielonego kredytu to ok. 360 tysięcy złotych, a więc znacznie poniżej górnego limitu. Może to sugerować, że głównie mieszkańcy mniejszych miast, gdzie mieszkania są tańsze, korzystają z rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Od czasu uruchomienia programu, firmy deweloperskie notują kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży nieruchomości.

Banki ostrzegają: Trudniej będzie dostać kredyt

W kolejnych miesiącach będzie ciężej o kredyt - takie sygnały płyną z sektora bankowego.

Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów. Przede wszystkim trudniej będzie uzyskać kredyt konsumpcyjny, ale może dotknąć to też kredytów mieszkaniowych. Tak wynika z deklaracji banków zebranych w ankiecie przez Narodowy Bank Polski.

Niekoniecznie te deklaracja banków muszą się przełożyć na praktyczne ograniczenie tego dostępu, natomiast niewykluczone, że tak się będzie działo. To będzie w dużej mierze uzależnione od tego, jak będzie się kształtować sytuacja gospodarcza. Widzimy pewne spowolnienie - powiedziała Wachnicka.

Z ankiety wynika, że 3/4 banków ma obawy o sytuację gospodarczą w kraju. Dlatego problemy z uzyskaniem kredytu mogą mieć też małe i średnie przedsiębiorstwa.