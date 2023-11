W listopadzie wyraźnie bardziej optymistycznie oceniamy swoją sytuację ekonomiczną. Główny Urząd Statystyczny podał dane zarówno dla obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. Symboliczne przełamanie kryzysu widać też w rosnącej sprzedaży detalicznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 15,1 i był o 2,8 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.



Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem.



Największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 7,0 pkt. proc. i 4,2 pkt. proc.) - napisano w komentarzu do badania.



W odniesieniu do listopada 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 28,9 pkt. proc.