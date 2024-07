Współczesny e-marketing daje ogromne możliwości ‒ o wiele większe niż jeszcze kilka- czy kilkanaście lat temu. Wymaga jednak pracy, kreatywności i wiedzy. Wymaga także czasu. Co jednak w sytuacji, gdy dana firma chce szybko nadrobić e-marketingowe zaległości? Czy można przyspieszyć rezultaty działań? Jakie elementy uwzględnić w strategii, aby dogonić konkurencję?

/ Materiały prasowe

Kim są Twoi konkurenci?

Przede wszystkim, musisz poznać swoich konkurentów. Wielokrotnie zdarza się tak, że firmy uznają za konkurencję marki, z którymi nie rywalizują. Chcą prześcignąć firmy mające inne cele biznesowe, skupiające się na innych frazach kluczowych.

W pierwszej kolejności poznaj więc konkurencję ze środowiska internetowego, a następnie, przeanalizuj stronę www, profil linków, frazy kluczowe w top 3 i top 10 danej firmy. Taki research dostarczy Ci informacji na temat działań i strategii innych biznesów. Dowiesz się, z kim rywalizujesz i jak wiele musisz nadrobić.

Jak podejść do analizy konkurencji? Na początek, wpisz w wyszukiwarkę najważniejsze dla Twojego biznesu frazy kluczowe i zobacz, jakie firmy wyświetlą się na szczycie rankingu Google. Przeanalizuj witryny z topowych pozycji, sprawdź natężenie fraz, rodzaj i jakość contentu, użyteczność witryny itp. Na dalszym etapie, konieczne będzie użycie specjalistycznych narzędzi, np. takich, jak Ahrefs czy Senuto. Narzędzia umożliwią szczegółową analizę SEO, dostarczą informacji na temat słów kluczowych, profilu linków zwrotnych, ruchu.

Od czego zacząć?

Zgromadziłeś już informacje na temat konkurencji. Wiesz, jak Twoja witryna wypada na tle topowych firm i jakie działania promocyjne prowadzą inne biznesy. Co dalej? Kolejny etap to opracowanie strategii działań. Musisz poznać swoją grupę docelową, potrzeby i zainteresowania odbiorców, określić, do kogo chcesz dotrzeć i czym wyróżnia się Twoja oferta.

Powyższe działania to podstawa, od której powinna zacząć każda firma. Prężnie działające, odnoszące sukces biznesy to te, które dokładnie określiły cele oraz zainwestowały czas i energię w opracowanie strategii.

Zwiększanie widoczności w sieci

Research i strategia za nami. W końcu przechodzimy do sedna, czyli do zwiększania widoczności strony www bądź sklepu e-commerce w sieci. Pozycjonowanie jest długotrwałym i wieloetapowym procesem. A Tobie z całą pewnością zależy na tym, by jak najszybciej zwiększyć widoczność, dotrzeć do klientów i generować większe zyski. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj Formuła SEO 1stplace, autorski projekt agencji 1stplace.pl. Formuła, obejmująca bezpiecznie, w 100% zgodne z wytycznymi dla webmasterów działania, umożliwia zwiększenie szybkości indeksacji aż do 36%. Czym dokładnie jest Formuła SEO 1stplace? Poniżej krótka wypowiedź jednego ze współautorów.

Formuła SEO 1stplace to strategia oparta na czterech elementach, są to: frazy intencyjne, budowa autorytetu tematycznego, trwały link building i wykorzystanie unikalnego skryptu indeksującego. Synergia wymienionych działań sprawia, że szybkość indeksacji zwiększa się nawet do 36%. Zastosowanie Formuły SEO 1stplace to nie tylko szansa na widoczność w top10, ale także wiele innych korzyści, np. budowa autorytetu i wzrost konwersji.

Formuła SEO 1stplace - jak pomoże Ci nadrobić straty i wyprzedzić konkurencję?

Jak Formuła SEO 1stplace wpływa na zwiększenie widoczności w sieci i budowę rozpoznawalności firmy? Przyjrzyjmy się poszczególnym filarom strategii.

Frazy intencyjne

Ważne, by Twoja strona www była przyjazna dla użytkownika i dopasowana do jego potrzeb. Tutaj istotną rolę odgrywają frazy intencyjne.

Formuła SEO uwzględnia szczegółową analizę intencji użytkowników znajdujących się na różnych etapach procesu decyzyjnego. Mowa tutaj o osobach, które definiują swój problem i szukają rozwiązania, o użytkownikach, którzy znają już rozwiązanie i zastanawiają się nad odpowiednią opcją czy o klientach będących o krok od podjęcia decyzji.

Wyróżniamy różne rodzaje fraz intencyjnych. Poniżej kilka przykładów dla branży odzieżowej.

Frazy informacyjne: Jak dobrać rozmiar sukienki ? Jak dbać o wełniany sweter ?

? ? Frazy komercyjne: Najlepsze sukienki na wesele , porównanie jeansów skinny i boyfriend , recenzje płaszczy zimowych .

, , . Frazy transakcyjne: Sukienka koktajlowa wyprzedaż, bluzka z jedwabiu zamów online.

Odpowiednio dobrane frazy intencyjne wykorzystywane są podczas optymalizacji strony www, w tym do przygotowania strategii działań content marketingowych. Dzięki temu, witryna zawiera przydatne treści, staje się użyteczna dla odbiorcy.

Jest to ważny czynnik dla Google, wyszukiwarka usuwa content, który jest nieprzydatny, stworzony w celu manipulowania wynikami wyszukiwania.

Budowa autorytetu tematycznego

W sieci krąży wiele błędnych lub niedokładnych informacji. Przekłada się to na irytację użytkowników, którym zależy na tym, by znaleźć sprawdzone źródło wiedzy. Co więcej, Google coraz aktywniej zwalcza spam i dba o to, by w wynikach wyszukiwania wyświetlały się treści na temat, które mają wartość dla użytkownika.

Jednym z filarów Formuły SEO 1stplace jest budowa autorytetu tematycznego. Opiera się ona na regularnych publikacjach merytorycznych, przemyślanych treści. Pierwsze skrzypce grają tutaj szczegółowy research, dobór fraz kluczowych głównych i semantycznych, budowa klastrów tematycznych, konsultacje z właścicielem pozycjonowanej witryny, który jest ekspertem w swojej branży. To również bieżący monitoring, śledzenie trendów, optymalizacja oraz kilka innych elementów.

Wszystkie te prace sprawiają, że strona www staje się wiarygodnym źródłem informacji, a to zwiększa zaangażowanie odbiorców, buduje zaufanie, zmniejsza współczynnik odrzuceń. Przekłada się to na trwałe zwiększenie widoczności i uzyskanie przewagi nad konkurencyjnymi witrynami.

Trwały link building

Link building to ważny element pozycjonowania. Taką usługę proponuje większość agencji e-marketingowych. Co więc wyróżnia link building Formuły SEO 1stplace?

Przede wszystkim, są to trwałe linki. Odnośniki nie są usuwane po kilku tygodniach, miesiącach czy po zakończeniu współpracy. Oznacza to, że z każdym miesiącem profil linków jest bogatszy i wzmacnia autorytet domeny.

Kolejna kwestia to dobór linków. Linki pozyskiwane są z zaufanych źródeł, mających autorytet i dopasowanych tematycznie do pozycjonowanej witryny.

Wszystko to sprawia, że wiarygodność strony przez cały czas wzrasta, linki generują dodatkowy ruch i przyczyniają się do zwiększania rozpoznawalności firmy. Google ceni takie witryny i umieszcza je wyżej w rankingu.

Skrypt indeksujący

Uzupełnieniem przedstawionych działań jest unikalny, autorski skrypt indeksujący, który zwiększa szybkość indeksacji nawet do 36%. Dzięki temu rezultaty widoczne są szybciej, a pozycjonowana strona zyskuje coraz większą przewagę i stabilną pozycję na rynku.

Omówione powyżej elementy Formuły działają na zasadzie synergii i dają rezultaty w postaci coraz większej widoczności w sieci, jak i satysfakcji użytkowników.

Podsumowanie

Podsumowując, czy można sprawnie nadrobić straty i wyprzedzić konkurencję? Tak, ale wymaga to pracy, przemyślanej strategii i regularnych działań. Nie zyskasz widoczności w sieci ot tak ‒ z dnia na dzień. Formuła SEO, dzięki działaniom zorientowanym na użytkownika i autorskim rozwiązaniom pozwala jednak na szybsze uzyskanie rezultatów. Działania skupiają się na maksymalizacji satysfakcji użytkowników, wzmocnieniu wiarygodności witryny i uzyskaniu trwałej widoczności w sieci.