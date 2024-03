"VAT płacony jest przez konsumenta, a więc czeka nas podwyżka cen żywności o 5 proc." – tak dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner skomentował w rozmowie z PAP decyzję resortu finansów ws. odejścia od zerowego VAT-u na żywność. Będzie on obowiązywał jedynie do końca marca.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Gantner: Przeżyliśmy już dużo większe podwyżki

Resort finansów przekazał dziś, że zerowy VAT na podstawowe produkty żywnościowe nie będzie przedłużany po 31 marca. Taką decyzję uzasadniono trendem spadkowym inflacji i spadkiem tempa wzrostu cen żywności.

Zerowy VAT na podstawowe produkty spożywcze wprowadzono 1 lutego 2022 r. przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2 proc. (r/r). Zerowa stawka VAT objęła podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Jest to dosyć duża podwyżka, natomiast nie sądzę, by to spowodowało załamanie popytu, bo przeżyliśmy już dużo większe podwyżki - powiedział PAP dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Zauważył też, że w niektórych kategoriach zmiany mogą być niezauważalne dla konsumentów. Cena mleka wzrośnie o kilka groszy - dodał.

Zdaniem Gantnera przywrócenie 5-proc. stawki VAT-u na produkty spożywcze "nie spotka się z dobrym przyjęciem konsumentów, którzy i tak uważają, że ostatnie 2 lata były wyjątkowo ciężkie i żywność bardzo mocno podlegała presji inflacyjnej".

Jako odejście od zerowego VAT-u wpłynie na poziom inflacji?

Szacujemy, że przywrócenie 5-procentowej stawki VAT na żywność podbije przejściowo wskaźnik inflacji o 0,8 pkt proc., zaczynając od kwietnia. Tym samym inflacja osiągnie dołek w marcu, kiedy będzie zbliżona do 2,5 proc. rok do roku, a następnie wzrośnie powyżej 3,0 proc. Efekt ten będzie jednak przejściowy - zniknie po upływie roku - stwierdził Marcin Klucznik z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zdaniem Klucznika, przywrócenie stawki VAT na żywność polepsza nieco średniookresowe perspektywy inflacji. Bank centralny prognozuje, że wycofanie działań osłonowych teraz obniży nieznacznie inflację w 2026 roku. Tym samym przywrócenie stawki VAT nie powinno być argumentem za np. podwyżkami stóp procentowych - podsumował ekspert.

"Tylko naiwni mogli sądzić, że tarcze zostaną z nami na dłużej"

Ekspert ekonomiczny Lewiatana Mariusz Zielonka przypomniał, że decyzja ws. odejścia od zerowego VAT-u "była już była wcześniej zapowiadana przez premiera Donalda Tuska, teraz doczekaliśmy się jej potwierdzenia". Jego zdaniem samo przywrócenie stawki od kwietnia będzie skutkowało skokowym wzrostem inflacji o około 0,9 pkt proc. Jak przypomniał, żywność stanowi 27 proc. wydatków obywateli, dlatego zmiana będzie odczuwalna, szczególnie dla mniej zarabiających.

Zielonka zauważył, że przywrócenie 5-proc. VAT to "woda na młyn dla partii opozycyjnych". Zauważył jednocześnie, że "tylko naiwni mogli uważać, że tarcze antyinflacyjne zostaną z nami na dłużej".

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że utrzymywanie zerowej stawki VAT na żywność w trakcie trwania wysokiej inflacji "było jak najbardziej uzasadnione".

Była potrzeba obniżenia (VAT) - słuszna - i my ją kontynuowaliśmy. W momencie spadku inflacji powraca VAT do tej niższej stawki, którą wprowadzaliśmy kilkanaście lat temu - wskazał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomniał, że obniżona 5-proc. stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze została wprowadzona podczas rządów pierwszej koalicji PO-PSL w latach 2007-2011.

Zmianę w pełni odczujemy dopiero po kilku miesiącach?

Główny ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski ocenił, że wpływ zwiększonej stawki VAT na inflację zostanie rozłożony w czasie i będzie w pełni odczuwalny dopiero po kilku miesiącach.

Czynnikiem hamującym wzrost cen w sklepach może okazać się ostra konkurencja między sieciami handlowymi, które prowadzą wojny cenowe. Prawdopodobnie dzięki temu podwyższenie VAT na żywność będzie mniej odczuwalne - zaznaczył.



W opinii Bielskiego decyzja o nieprzedłużaniu obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność została wprowadzona w najlepszym momencie. Ekspert zauważył, że ceny żywności spadają i nie są to tylko obniżki sezonowe, ale wpływają na to niskie ceny na świecie.

Dzięki wzrostowi poziomu wynagrodzeń i transferów socjalnych przeciętny konsument dysponuje też większym dochodem niż rok i dwa lata temu. Większa zasobność portfeli Polaków oznacza, że podwyżka VAT na żywność może być łatwiej zaabsorbowana - podkreślił ekonomista.