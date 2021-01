​Inflacja w grudniu 2020 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku wzrosła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny, co jest wynikiem poniżej celu Narodowego Banku Polskiego. Najbardziej zdrożały usługi, ceny w dół ciągnęły towary. Średniorocznie w 2020 roku ceny wzrosły o 3,4 proc.

Jak poinformował GUS, w grudniu 2020 roku, w porównaniu z grudniem 2019 roku ceny wzrosły o 2,4 proc. W porównaniu do listopada oznacza to wzrost o 0,1 proc. To spory spadek, biorąc pod uwagę, że przez większość roku ceny rosły o ponad 3 proc., a na początku roku nawet i 4,7 proc.

Najbardziej zdrożały usługi (o 6,4 proc.), co jest związane z zamknięciami gospodarki, do których dochodziło w 2020 roku. Duży skok w porównaniu z grudniem 2019 roku zaliczyły usługi finansowe (wzrost o 47,9 proc.), usługi fryzjerskie i kosmetyczne (o 12,8 proc.) i energia elektryczna (11,7 proc.). Najbardziej podrożał wywóz śmieci - aż o 53,2 proc.

Niewielki wzrost w porównaniu z grudniem 2019 roku zaliczyła żywność i napoje bezalkoholowe (0,8 proc.). O 4,3 proc. podrożał alkohol i tytoń, co jest wynikiem zwiększenia akcyzy o 10 proc.

Staniały natomiast odzież i obuwie (-4,1 proc.) oraz transport (-5,7 proc.).

GUS jednocześnie także, że w całym 2020 roku inflacja śródrocznie wyniosła 3,4 proc. , co jest najwyższym wynikiem od 2012 roku, gdy ceny wzrosły o 3,7 proc.