Ponad połowa Polaków deklaruje, że jest gotowa nie tylko zmienić miejsce zatrudnienia, lecz pracować w nowej branży. To wniosek z badania przeprowadzonego m.in. przez psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego wśród osób między 30. a 59. rokiem życia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zmianę branży częściej rozważają kobiety. Powodem są oczywiście zarobki, lecz, większa pensja zajmuje dopiero drugie miejsce na liście przyczyn. Jak podkreśla profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, kluczowy jest inny czynnik.

To, co nas zatrzymuje w branży, to poczucie, że pasuję do tego miejsca, realizuję się w nim i jest to stabilna praca. Są osoby, które są zadowolone ze swojej sytuacji finansowej, a mimo to rozważają zmianę branży - opisuje ekspertka.

Interesują nas nowe technologie

Najwięcej osób, które są gotowe zmienić branżę, deklaruje, że mogłoby pracować w sektorze nowych technologii i IT. Obserwujemy tu trend i zmianę. Pozostałe wskazywane branże cieszą się podobną popularnością - zauważa prof. Sekścińska.

Chęć pracy w sektorze nowych technologii badani argumentują m.in. tym, że chcą poznać i lepiej współpracować ze sztuczną inteligencją.

Pełny raport z wynikami badania można pobrać tutaj

Kto wziął udział w badaniu?

Badanie "Reskilling oczami Polaków" zrealizowała szkoła kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon. Autorką badania jest prof. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W badaniu wzięło udział 1105 dorosłych Polaków, w tym 648 kobiet, 456 mężczyzn i 1 osoba niebinarna. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele 75 branż. Najliczniej reprezentowana była branża finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (6%) oraz budownictwo (5%).