Polacy przeznaczą w tym roku na zabawę sylwestrową średnio 186 zł. To o 26 zł mniej niż przed rokiem i ponad 120 zł mniej niż pandemią - wynika z badania zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Ile wydamy w tym roku na zabawę sylwestrową? / Barbara Gindl / PAP/Alamy

Z badania wynika, że Polacy w tym roku śmielej podchodzą do pożegnania starego i powitania nowego roku. O ile w 2020 r. 7 na 10 ankietowanych mówiło, że spędzi sylwestra wyłącznie w gronie domowników, tym razem deklaruje to 6 na 10. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) chce spędzić ten czas w mniejszym lub większym towarzystwie.



66 proc. badanych w wieku od 18 do 24 lat zamierza bawić się w sylwestrową noc w gronie szerszym niż tylko domownicy. W gronie 25-34 latków taki plan ma niemal połowa respondentów.



Mimo że widać pewne rozluźnienie w stosunku do zeszłego roku, to nie jest to jednak powrót do sytuacji sprzed pandemii, gdy z okazji sylwestra na domówkach, pod chmurką czy na wyjazdach bawiła się większość rodaków - zauważa ekspertka Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor Halina Kochalska.

Sylwester na domówce czy w plenerze?

Sylwestrowe zakupy Polaków

Najwięcej uczestników badania. Udział w nich lub organizację takich imprez zapowiedziało 28 proc. ankietowanych. 16 proc. domówek będzie mieć kameralny charakter - spotka się na nich do 5 osób. Więcej gości zostanie zaproszonych na 11 proc. tego typu spotkań.- przed pandemią był to scenariusz na ostatnią noc roku prawie co dziesiątej osoby. Mniej osób niż zwykle rozważa też świętowanie pod gołym niebem (2 proc.).

Zdecydowana większość respondentów zrobi zakupy z myślą o sylwestrowej nocy. Wydatków związanych z ostatnim dniem w roku nie planuje ponosić 17 ankietowanych, 40 proc. Polaków przeznaczy na ten cel do 100 zł, 21 proc. od 101 do 200 zł, a między 201 a 300 zł wyda co dziesiąty.



Średnio Polacy planują wydatki w wysokości 186 zł, czyli o 26 zł niższe niż przed rokiem i o 121 zł niższe niż w 2019 r. Sylwestrowe zakupy za ponad 300 zł, stanowiące normę przed pandemią, przewiduje tylko 12 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowała firma Quality Watch metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1033 Polaków w wieku powyżej 18 lat w okresie 11-13 grudnia 2021 r.