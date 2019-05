W niedzielę 19 maja sklepy będą zamknięte. Otwarte będą tylko te placówki, w których za ladą staną ich właściciele. W tym miesiącu handlowa niedziela przypadnie 26 maja.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią handel w niedziele w tym roku jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią.

Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach.

Prawo i Sprawiedliwość chce to zmienić. Zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS wróci do prac nad zaostrzeniem przepisów. Przede wszystkim politycy partii rządzącej chcą wprowadzenia tak zwanego "lex Żabka".

W ten sposób chcą zakazać sklepom otwierania się w niedzielę pod szyldem placówki pocztowej. Co jest - dopuszczanym przez sądy - sposobem omijania zakazu.

Rząd dostaje sygnały, że coraz więcej innych sklepów korzysta z tej luki w przepisach - stąd odmrożenie prac nad tym uszczelnieniem.