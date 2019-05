Prezydent Donald Trump ogłosił, że USA zawarły porozumienie z Kanadą i Meksykiem ws. zniesienia ceł na import stali i aluminium z tych krajów. W zamian Ottawa i Meksyk podejmą kroki, by uniemożliwić eksport chińskiej stali do Stanów Zjednoczonych przez te państwa.

Donald Trump / PAP/EPA/ERIK S. LESSER /

Waszyngton ma znieść taryfy na kanadyjskie i meksykańskie metale w ciągu 48 godzin.

Porozumienie to pozwoli też na ratyfikację zmodyfikowanej umowy NAFTA przez Kongres. Jak dotąd przewodniczący senackiej komisji finansów, Republikanin Chuck Grassley powtarzał, że nie zaaprobuje nowych umów handlowych, dopóki prezydent Donald Trump nie zniesie taryf na stal i aluminium z Kanady i Meksyku.



W marcu 2018 roku Trump nałożył cła na ważnych partnerów handlowych USA, w tym Unię Europejską i Japonię oraz Chiny. Decyzja prezydenta była krytykowana nawet przez jego partię, ponieważ oznaczała, że Waszyngton zmierza do wojny handlowej, którą jednocześnie na wielu frontach.



Piątkowe porozumienie - jak pisze dziennik "The Hill" - zmniejszy naciski polityczne na Trumpa, by złagodził spory handlowe z sojusznikami i podjął z nimi współpracę, by w ten sposób zwiększyć presję na Chiny.