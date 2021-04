Analizując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego możemy dostrzec znaczące odbicie gospodarcze w Polsce. Poprawia się też sytuacja na rynku pracy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nasze fabryki mocno zwiększyły produkcję. Jest ona aż o 18,9 procent wyższa niż przed rokiem. Co ważne, są to wyniki znacznie powyżej prognoz.

Jak przekazał GUS, produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 27 spośród 34 działów.



Wzrost odnotowano m.in. w:

produkcji urządzeń elektrycznych - o 57,5 proc.,

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 54,9 proc.,

pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 51,1 proc.,

mebli - o 35,1 proc.,

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 31,4 proc.,

wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 28,3 proc.,

wyrobów z metali - o 20,3 proc.,

maszyn i urządzeń - o 16,3 proc.,

wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 16,1 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu (wskaźnik produkcji towarów, które polskie firmy, głównie z przetwórstwa przemysłowego, wysyłają na rynek), w porównaniu z marcem 2020 roku, wystąpił z kolei w 6 działach, m.in. w:

produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 17,1 proc.,

wyrobów farmaceutycznych - o 16,9 proc.,

koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 11,1 proc.

Lepsza sytuacja na rynku pracy

Wzrosty powodują, że ruszyło zatrudnianie pracowników i co za tym idzie pensje. W marcu wynagrodzenia wzrosły w Polsce w porównaniu z zeszłym rokiem średnio o 8 procent. To dwa razy lepszy wynik niż przed miesiącem.



Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, jak wynika z danych GUS-u, w marcu 2021 r. wyniosło 5929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło jednak o 1,3 proc.



Pokazuje to, że szefowie potrzebują ludzi do pokryzysowego restartu i płacą im coraz lepiej. Dotyczy to głównie produkcji i budownictwa. Usługi nadal pozostają w kryzysie.