Rząd chce objąć bezrobotnych ubezpieczeniem zdrowotnym. To nowy pomysł Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Ma on doprowadzić do tego, że każdy Polak będzie miał dostęp do bezpłatnej służby zdrowia. Niezależnie od tego czy pracuje, jest rencistą, emerytem, czy też osobą bezrobotną.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Są trzy powody nowego pomysłu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Pierwszy, jak tłumaczą urzędnicy, to powrót do normalności. Chodzi o to, by każdy Polak mógł w razie potrzeby korzystać z państwowej służby zdrowia, bez zajmowania się najpierw zdobywaniem zaświadczeń i dokumentów.



Po drugie chodzi o to, by urealnić statystyki dotyczące bezrobocia. Obecnie wiele nieubezpieczonych osób rejestruje się jako bezrobotni i fikcyjnie udaje poszukiwanie pracy. Wszystko po to, by być ubezpieczonym.



Trzeci powód jest czysto praktyczny. Dziś i tak wielu bezrobotnych jest dopisywanych do ubezpieczenia pracujących członków rodziny, a inni - na przykład bezdomni i tak nie płacą szpitalnych rachunków. Stąd pomysł resortu na zmianę.

Obecnie prawo do opieki medycznej daje wyłącznie ubezpieczenie związane z zatrudnieniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej, rejestracja w pośredniaku, lub w ośrodku pomocy społecznej, albo też dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny.





Bezrobocie najniższe w UE

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że w marcu 2021 r. bezrobocie zarejestrowane w Polsce sięgnęło 6,4 proc. W porównaniu do lutego był to spadek o 0,1 pkt proc. Według danych Eurostatu z kolei bezrobocie w Polsce jest najniższe w całej UE i sięga 3,1 proc.

