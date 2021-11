Wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać i nie trzeba będzie dalej podnosić stóp procentowych - powiedział w rozmowie z TVN24 prezes NBP Adam Glapiński. Jeszcze dwa dni mówił, że w grudniu stopy mogą zostać podniesione.

Adam Glapiński / Darek Delmanowicz / PAP

Wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać, nie trzeba będzie dalej podnosić stóp procentowych. Żaden proces nie jest zagrożony, nic tragicznego, dramatycznego się nie dzieje, niektórzy straszą hiperinflacją, zapaścią gospodarczą - powiedział Glapiński w rozmowie z TVN24.

Sytuacja jest trudna w tym sensie, że po pandemii jest wielka anarchia handlu międzynarodowego, wymiany towarowej, kooperacji produkcyjnej, ale nic złego się nie dzieje. Polska rośnie w bardzo szybkim tempie. Polska w przyszłym roku wzrośnie, produkt krajowy brutto, jakieś 4,8 proc., może pięć-ileś procent. Natomiast inflacja będzie, ale niższa inflacja niż przyrost dochodów. Warunki życia Polaków się polepszają, ale to nie znaczy, że każdego i w każdej grupie dochodowej. (...) Najuboższym rząd musi pomóc w jakiś sposób, rodzinom, którym koszty utrzymania domówi i mieszkań rosną - powiedział Glapiński w rozmowie z TVN24.

Glapiński powiedział, że jak stopy procentowej rosną, to "cieszą się ci, co mają oszczędności na kontach, że pojawi się dodatnie oprocentowanie i otrzymywać jakieś przychody. Ci, co spłacają kredyty złotowe, martwią się, bo rata miesięczna będzie rosła". Wszystkich naraz się nie zadowoli - mówił.

Okazało się, że inflacja jest trwała i ma tendencję, żeby się przedłużać, że gospodarka się rozpędziła i wchodzi w pułap 4,8-5 proc. wzrostu, że pandemia już gospodarki nie zdusi. W tym momencie możemy zacieśniać politykę pieniężną, na ile się da, na ile to nie zaszkodzi innym parametrom. Nie chcemy spaść w bezrobocie z kolei - mówił. Nie chcemy mieć 20-procentowego bezrobocia - podkreślił.

Po wypowiedzi prezesa Glapińskiego złoty osłabił się. Euro skoczyło z 4,60 do 4,62, a dolar z 3,98 na 4.





RPP podnosi stopy

To kolejna, dość niezrozumiała komunikacja ze strony Adama Glapińskiego. "Gołębie" wypowiedzi nie sprzyjają zaostrzaniu polityki pieniężnej, co robi NBP. Rynek bowiem nie wie, czego się do końca spodziewać w najbliższych miesiącach. Prezes NBP woli jednak chwalić się "zaskakiwaniem" rynku.

W komunikacji nie pomaga także dział odpowiedzialny za media społecznościowe Narodowego Banku Polskiego. W dniach przed posiedzeniem RPP na koncie twitterowym Biura Prasowego NBP pojawiła się seria wpisów broniących polityki Glapińskiego. Jeden z wpisów był jednak kontrowersyjny, bo dotyczył zeszłorocznej interwencji walutowej w celu osłabienia złotego.

Pod koniec roku miała miejsce szarża banku na rynku walutowym w celu osłabienia złotego. Przyniosła ona wysoki zysk NBP (w sumie przekroczył 9 mln zł), którego lwia część w tym roku zasili budżet - napisano. Glapiński wcześniej przekonywał, że interwencja miała na celu wsparcie eksporterów (którzy korzystają ze słabszej waluty). Tymczasem biuro prasowe przyznało, że w zasadzie chodziło przede wszystkim o wpłatę do budżetu państwa. Wpis wkrótce jednak zniknął z profilu.

Dwa dni temu prezes NBP na konferencji prasowej zapewniał, że RPP zrobi wszystko, by sprowadzić inflację do celu . Ta obecnie jest na poziomie 6,8 proc. , a cel inflacyjny to 2,5 proc., z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc. Glapiński podkreślał, że nie ma decyzji, czy RPP przeprowadzi cykl podwyżek stóp procentowych, choć nie można tego wykluczyć. Zaznaczył, że prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu jest większe niż brak ruchu.