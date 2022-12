Tego typu gazowce nie należą do często budowanych i wodowanych jednostek. Na świecie jest ich zaledwie kilkaset.

Jednostki mają prawie 300 metrów długości i 50 szerokości, ich zbiorniki mają pojemność około 174 tysięcy metrów sześciennych.

To pierwsze z łącznie ośmiu jednostek, które PGNIG zamówiło w koreańskiej stoczni. Ich armatorem będzie norweska firma Knusten Shipping, która na zlecenie polskiego dostawcy będzie transportować niebieskie paliwo. Firma ta podpisała kontrakt na 10 lat z polskim PGNiG.

Statki będą pływały pod francuską banderą i będą transportować gaz z USA do terminala LNG w Świnoujściu.

Wejdą do służby w 2023 roku. Dwa kolejne gazowce zostaną dostarczone w 2024 r., a w 2025 r. - następne cztery.

Jak podkreśla Orlen, rozwój własnej floty metanowców ma związek z planami budowy pozycji koncernu na światowym rynku LNG. Grupa ma podpisane umowy na odbiór amerykańskiego gazu skroplonego w formule free-on-board (FOB), co oznacza, że za odbiór ładunku z terminalu skraplającego odpowiada kupujący, który musi zapewnić też własny transport gazu. Jednocześnie to kupujący decyduje, dokąd skierować ładunki. Formuła FOB daje elastyczność wyboru między dostawami do Polski lub do innych państw - zaznaczyła Grupa Orlen.

Stocznia HHI w Ulsan to jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Od uruchomienia pierwszej produkcji na początku lat 70. do dziś powstało tam ponad 2,3 tys. statków. Dwa pierwsze metanowce dla Orlenu to 3243 i 3244 zbudowane w Ulsan statki.