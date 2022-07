Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe o pół punktu procentowego. To dwukrotnie więcej niż przewidywały prognozy. To pierwsza podwyżka stóp w strefie euro od 11 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podwyżka stóp procentowych po pierwsze oznacza, że jeżeli ktoś ma kredyt w euro - zwłaszcza kredyt hipoteczny - to wzrośnie mu rata kredytu.

Jak informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM, dla nas wszystkich natomiast dzisiejsza decyzja EBC oznacza spore zmiany na rynku walutowym.

Już widać, że euro się umacnia, dolar tanieje, a co najważniejsze - złoty idzie w górę.

To już teraz przekłada się na to, że w Polsce tanieją kursy zagranicznych walut, co jest bardzo dobrą wiadomością dla osób na zagranicznych wakacjach. To także pomoże szybciej walczyć z inflacją w Polsce, czyli ze wzrostem cen.

Po tej decyzji EBC euro kosztuje 4,76 zł, dolar - 4,63 zł, frank - 4,79 zł a funt brytyjski - 5,56 zł.