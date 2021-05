Szef resortu klimatu i środowiska wyjaśnił w rozmowie z PAP, że wycofanie się z dotowania kotłów węglowych w programie Czyste powietrze było oczekiwane przez Komisję Europejską, a także wynika z reform zapisanych w KPO oraz Polskim Ładzie.

Smog w Krakowie. Zdjęcie archiwalne / Paweł Pawłowski / RMF FM

Minister wskazał ponadto, że zmiany w programie podyktowane są również uchwałami antysmogowymi przyjmowanymi przez samorządy, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego - węgla.

Program Czyste powietrze, który wystartował we wrześniu 2018 roku, oprócz dopłat do termomodernizacji przewiduje wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Jedną z możliwości była wymiana obecnego kopciucha na piec węglowy, co najmniej piątej generacji, czyli najbardziej ekologicznego, jeśli chodzi o piec opalany tym rodzajem paliwa stałego.

Od pierwszego stycznia 2022 roku NFOŚiGW, jak i wojewódzkie fundusze nie udzielą już dopłaty do kotła opalanego węglem. Informujemy o tych zmianach wcześniej, ponieważ program przewiduje, że inwestycję można rozliczyć do pół roku od jej zakończenia, czyli de facto 31 grudnia będzie ostatnim dniem, kiedy zamontowany piec węglowy w "Czystym powietrzu" będzie można jeszcze rozliczyć - wskazał Kurtyka.

Najpopularniejsze piece gazowe

Minister wyjaśnił, że w trakcie trwania programu ok. 15 proc. beneficjentów decydowało się na instalację nowoczesnego pieca węglowego. Najbardziej popularne są z kolei piece gazowe, które wybiera ponad 50 proc. wnioskujących o wsparcie. Coraz większą popularnością cieszą się również pompy ciepła. Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że rynek pomp ciepła w Polsce dynamicznie się rozwija.

Szef MKiŚ poinformował ponadto, że po zmianie w programie "Czyste powietrze" więcej osób będzie mogło skorzystać z podwyższonego dofinansowania, czyli do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Chcemy zwiększyć dostępność dofinansowania poprzez podwyższenie istniejących progów dochodowych uprawniających do takiej pomocy. W Czystym powietrzu będą one teraz takie same, jak w programie Stop smog- wyjaśnił.

Kurtyka wskazał, że w przypadku gospodarstw jednoosobowych ten próg wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189 zł (o ok. 229 zł wyżej niż to obecnie). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę - 1 563 zł, czyli o 164 zł więcej niż to jest obecnie.

Kredyty z gwarancjami Bank Gospodarstwa Krajowego

Minister przypomniał, że w połowie roku ma ruszyć także ścieżka bankowa w Czystym powietrzu. Kredyty termomodernizacyjne ma oferować na razie siedem banków - Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Pożyczki będą też gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków pochodzących z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Kurtyka zapewnił, że oferta kredytowa będzie atrakcyjna tak dla beneficjentów, jak i instytucji je oferujących.

Poinformował, że oprocentowanie w skali roku takich kredytów będzie konkurencyjne, maksymalna kwota kredytu większa, okres kredytowania wydłużony do 12 lat, prowizja i opłaty za udzielenie kredytu lub marża obniżone, a 80 proc. pożyczki będzie gwarantowane przez BGK w razie niemożności spłacenia zobowiązania przez beneficjenta. Dodał, że z takiego kredytu będzie można sfinansować tylko nowe inwestycje - nie będzie można ich rozliczyć pół roku po jej zakończeniu tak jest to przy "normalnej" ścieżce w Czystym powietrzu. Ci, którzy zdecydują się na pożyczkę z banku będą mieli 18 miesięcy na przeprowadzenie inwestycji.