Gra komputerowa Cyberpunk 2077 bije absolutne rekordy sprzedaży. Ta polska gra zadebiutowała dziś o godzinie 1 w nocy. Przed premierą tę grę kupiło 8 milionów klientów na całym świecie. Tylko tej nocy i tylko na komputerach grało w nią milion użytkowników.

/ materiały prasowe /

Mówimy o polskim produkcie, który właśnie podbija świat i to w imponującym stylu! Docelowo tę grę ma kupić nawet 35 milionów osób. Tak to szacują analitycy giełdowi. Dzięki temu gra komputerowa, którą wyprodukowano za - jak się szacuje - ponad miliard złotych, ma zarobić 6 -7 miliardów.

Ta gra to rzecz wyjątkowa. Sprzedaje się lepiej niż takie tytuły jak Fallout, GTA, czy nawet Wiedźmin. Jeśli ktoś się tym interesuje to wie o czym mowa, jeśli ktoś się nie interesuje to wyobraźmy sobie, że jakiś wyprodukowany w Polsce film przebija na świecie wszystkie superprodukcje z Hollywood - to obrazuje skalę sukcesu.

To wszystko ma także swój wymiar gospodarczy. Jeżeli ktoś 10 lat temu kupił na warszawskiej giełdzie akcje CD Projektu, czyli producenta tej gry, i trzyma je do dzisiaj, to zarobił 14 tysięcy procent. Kto trzyma je od początku obecnego roku - zarobił 40 procent.

/

CD Projekt fukncjonuje na warszawskiej giełdzie od 10 lat, gdy spółka połączyła się z Optimusem. Wtedy akcje spółki kosztowały 3 złote. Po drodze firma miała kilka hitów. Gdy wypuściła grę Wiedźmin 2 w 2011 roku akcje spółki kosztowały już 9 złotych. Gdy spółka wypuszczała w 2015 roku Wiedźmina 3, cena akcji doszła do 25 złotych. Teraz to około 400 złotych.

W efekcie pod kątem kapitalizacji (czyli tego ile warto są wszystkie giełdowe akcje tej spółki), CD Projekt jest czwartą największą spółką na giełdzie, wyprzedzającą PZU, PKO BP, Orlen, czy KGHM. To robi wrażenie.

To jednak z najdroższych gier w historii

Nie dziwi więc, że spółka miała ogromny budżet na swoją grę. Jak szacują analitycy DM BOŚ, całkowity budżet gry sięgnął 1,2 mld złotych, czyli 314 milionów dolarów. To jedna z najdroższych gier w historii. Dla porównania: gra GTA V kosztowała 265 milionów dolarów.

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się Night City, megalopolis rządzonym przez bezwzględne korporacje, technologię i obsesyjną pogoń za przerabianiem ciała. Jako najemnik o imieniu V gracze ruszają w pogoń za jedynym w swoim rodzaju implantem — kluczem do nieśmiertelności.

Przemierzając najniebezpieczniejsze miasto przyszłości, spotkają galerię wielowymiarowych osobistości, w tym zbuntowanego rockerboya Johnny’ego Silverhanda, w którego wcielił się Keanu Reeves. Stworzą również własny styl gry, modyfikując stworzoną przez siebie postać, a także zmierzą się z szeregiem niełatwych decyzji, które ukształtują fabułę oraz świat tytułu.