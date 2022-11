Dziś na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej ma zapaść decyzja ws. stóp procentowych. Ekonomiści są podzieleni co do tego, czy należy spodziewać się podwyżki, czy może jednak stopy zostaną obniżone. Byłoby to sporą niespodzianką.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński / Albert Zawada / PAP "Będę się upierał, że z punktu widzenia teorii RPP powinna stopy podwyższać, inflacja jest, jaka jest. Ale biorąc pod uwagę podejście praktyczne, to mam wrażenie, że Rada stóp nie podwyższy. To może być rozczarowanie dla inwestorów zagranicznych, bo jest oczekiwanie, że polityka podwyższania stóp, choćby drobnymi kroczkami, o 25 pkt. bazowych, powinna być kontynuowana. Jeśli więc stopy się nie zmienią, to złoty może na tym stracić" - powiedział główny analityk walutowy DM BOŚ Marek Rogalski. Rada Polityki Pieniężnej do tej pory podnosiła stopy procentowe 11-krotnie. Cykl podwyżek rozpoczął się w październiku 2021 r. i od tego czasu RPP podnosiła stopy na każdym kolejnym posiedzeniu. Wyjątkiem był sierpień, kiedy RPP miała przerwę urlopową. Teraz główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc. (przed rozpoczęciem cyklu podwyżek wynosiła 0,1 proc.). Stopa lombardowa wynosi 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc. Co z inflacją? Pod koniec października GUS informował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 proc. Część analityków oczekiwała wzrostu cen o 18,0 proc. rdr i wzrostu o 1,7 proc. mdm. Sondaż dla "DGP" i RMF FM: Polacy uważają, że sytuacja gospodarcza zmierza w złym kierunku Ponad połowa ankietowanych (55,7 proc.) ocenia, że sytuacja budżetowa polskiego państwa jest zła lub bardzo zła - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla "DGP" i RMF FM. Przeciwnego zdania jest 13,6 proc. badanych. 23,9 proc. uważa, że jest średnia - ani dobra, ani zła, a 6,8 proc. nie ma zdania. Wśród wyborców PiS 40 proc. uznaje, że sytuacja gospodarcza jest pozytywna. W pozostałych elektoratach politycznych praktycznie brak dobrych ocen. Zobacz również: Jaka jest sytuacja budżetowa Polski? [SONDAŻ]