Jeszcze w tym tygodniu rząd planuje drugie podejście do przyjęcia zmian w Polskim Ładzie - ustalili dziennikarze RMF FM. Podatkowa "kontrrewolucja" wczoraj miała zostać przyjęta. Jednak nic z tego nie wyszło bo - jak głosi oficjalny komunikat - premier zajmował się tragicznym wypadkiem w kopalni Pniówek.

Premier prezntuje założenia Polskiego Ładu / Albert Zawada / PAP

Zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w Kancelarii Premiera usłyszeliśmy, że projekt ustawy o obniżeniu podatków ma zostać przyjęty jeszcze w tym tygodniu. Zapewne stanie się to w piątek w trybie obiegowym.

Co było powodem opóźnienia? "Jak ustaliliśmy chodzi o chęć szefa rządu Mateusza Morawieckiego, aby na konferencji powiedzieć o obniżeniu podatków" - informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.

Rzeczywiście - planowane zmiany - mają anulować część Polskiego Ładu i zrekompensować straty tym podatnikom, którzy z powodu nowego programu mniej zarabiają

Gdy rząd projekt przyjmie - zmianami w Polskim Ładzie ma w przyszłym tygodniu zająć się Sejm. Obniżka podatków ma wejść w życie 1 lipca.

Niższa stawka PIT zamiast ulgi dla klasy średniej. Rząd ogłasza zmiany

Rząd chce nam oddać część pieniędzy zabranych przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę naprawiającą reformą podatkową obowiązującą od nowego roku - pisaliśmy o tym pod koniec marca tego roku.

Rząd skierował do konsultacji projekt obniżający stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla m.in. emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców.

"Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - red.) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych haczyków, jak to się mówi. Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc." - mówił pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki. Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian.

Od lipca rząd chce natomiast zrezygnować z ulgi dla klasy średniej.

"Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i wtedy również zrezygnować z ulgi dla klasy średniej" - tłumaczył premier.



Ministerstwo Finansów proponuje powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Taka możliwość samotni rodzice stracili od stycznia w ramach zmian w Podatkowym Polskim Ładzie. Możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł więc powróci.

Resort proponuje także wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.