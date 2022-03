Rząd chce nam oddać część pieniędzy zabranych przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę naprawiającą reformą podatkową obowiązującą od nowego roku. Projekt już gotowy, dziś ruszają konsultacje, a za miesiąc ma się nim zająć Sejm.

Rząd kieruje do konsultacji projekt obniżający stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca.

"Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - red.) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych haczyków, jak to się mówi. Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc." - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian.

Od lipca rząd chce natomiast zrezygnować z ulgi dla klasy średniej.

"Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i wtedy również zrezygnować z ulgi dla klasy średniej" - powiedział Morawiecki.

Ministerstwo Finansów proponuje powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Taka możliwość samotni rodzice stracili od stycznia w ramach zmian w Podatkowym Polskim Ładzie. Możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł więc powróci.

Resort proponuje także wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.