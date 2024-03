Jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku, czyli do końca marca, ma zostać przedstawiony projekt ustawy dotyczącej kredytu mieszkaniowego "na Start" - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, planowane wejście w życie regulacji to druga połowa 2024 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Kmiecik / RMF FM

Kredyt mieszkaniowy "na Start" ma zastąpić program "Bezpieczny kredyt 2 proc." Na początku stycznia 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że kończy prace nad propozycją nowego programu mieszkaniowego.

Co nowego w sprawie kredytu "na Start"?

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, MRiT "pracuje nad kontynuacją wsparcia kredytobiorców tak, aby była ona przeprowadzona w sposób kompleksowy".

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji zawierający nowe rozwiązania, w tym szczegółowe warunki, kryteria, zasady i cele, na jakie będzie można przeznaczyć środki kredytu, zostanie wkrótce przedstawiony - podał resort.

Ministerstwo poinformowało, że "aktualnie przekazano wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów". Zakładamy, że uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie, podczas których udostępnione zostaną ww. dokumenty, odbędą się w bieżącym kwartale 2024 roku - przekazało MRiT.

Bieżący kwartał 2024 roku zakończy się ostatniego dnia marca. Czy oznacza to, że szczegóły kredytu mieszkaniowego "na Start" poznamy w tym tygodniu lub w przyszłym? Na to pytanie resort nie odpowiada. Podkreśla jedynie, że szczegóły poznamy w bieżącym kwartale tego roku.

Zapytaliśmy resort również o to, co może się zmienić w programie mieszkaniowym "na Start". Ministerstwo informuje jedynie, że "ogólne założenia nowego programu mieszkaniowego pn. "Kredyt mieszkaniowy #naStart" zostały opublikowane na stronie internetowej resortu rozwoju i technologii ".

Informacje z początku stycznia

Jak informował na początku stycznia 2024 roku minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, w budżecie państwa na program przewidziano 500 mln zł. Wówczas szef resortu mówił jednak o tym, że program ma wejść w życie w połowie roku.

Szacujemy, że w tym roku uda nam się udzielić 50 tys. kredytów - powiedział 4 stycznia 2024 r. podczas spotkania z dziennikarzami minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Szef MRiT przekazał wówczas, że w programie jest propozycja wprowadzenia limitu wiekowego dla singli. Single będą mogli do 35. roku życia korzystać z tego programu - mówił.

Jak wskazał na początku stycznia, od dwuosobowego gospodarstwa w górę - takiego limitu wiekowego nie będzie. Jako przykład podał dwuosobowe gospodarstwo, czyli rodzica samotnie wychowującego dziecko lub dwóch singli.

Gospodarstwo dwuosobowe będzie w tym programie tak traktowane, że może przyjść dwóch singli i poinformować, że chcą wziąć udział w tym programie i wziąć kredyt jako gospodarstwo dwuosobowe. Będzie współwłasność takiego mieszkania dla tych dwóch osób, to będzie ich wspólne zobowiązanie. To ograniczy jakiekolwiek możliwości sztucznego dobierania sobie osoby - dodał Krzysztof Hetman. W przypadku dwóch singli "będzie współwłasność takiego mieszkania, to będzie ich wspólne zobowiązanie".

Szef MRiT poinformował 4 stycznia 2024 roku, że nowością w programie będzie objęcie kredytem osób partycypujących w budownictwie społeczno-komunalnym. Chodzi m.in. o samorządowe inwestycje mieszkaniowe.

Koniec "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Na początku 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o tym, że program "Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie wygaszany.

"Rząd zabezpieczył w projekcie budżetu na 2024 r. środki na pomoc Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub domu. Bezpieczny kredyt 2 proc. w obecnej formule, zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą" - informował resort w komunikacie z początku roku. Rząd zapowiadał wówczas, że nowe instrumenty będą atrakcyjniejsze dla osób o niższych dochodach i liczniejszych rodzin.