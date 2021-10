Kończy się październik, ale prace nad rządowym Polskim Ładem trwają. Nadchodzący tydzień to przede wszystkim głosowanie nad tym projektem w Senacie. Organizacje społeczne i senatorzy mieli czas do piątku, żeby zgłosić swoje wszelkie uwagi.

W tym tygodniu głosowanie nad Polskim Ładem w Senacie / Depositphotos

Rząd pracuje nad Polskim Ładem, bo czas ucieka. Żeby ten potężny - liczący prawie 700 stron - projekt wszedł w życie od nowego roku, podpis prezydenta pod ustawą powinien pojawić się najpóźniej do końca listopada. Chodzi o zachowanie 30-dniowego vacatio legis.

Wielu ekonomistów i osób ze środowisk podatkowych zwraca uwagę, że miesiąc to za mało, żeby dostosować się do wielu zapisanych w dokumencie zmian.

W środę, 27 października w Senacie zaplanowane jest głosowanie nad poprawkami do Polskiego Ładu, które do piątku zbierane były przez senatorów i organizacje społeczne. Posiedzenie izby wyższej potrwa do piątku, 29 października. Później ustawa wróci do Sejmu, który i tak może odrzucić senackie zmiany i przyjąć dokument w poprzedniej wersji.

Na końcu Polski Ład wyląduje na biurku prezydenta, który złoży pod nim podpis. Ostatnim przystankiem będzie publikacja dokumentu w Dzienniku Ustaw.

Co to jest "Polski Ład"?

Polski Ład to społeczno-gospodarczy program Prawa i Sprawiedliwości. Ma on - według zapisów w sejmowych drukach - "stworzyć w Polsce sprawiedliwy system podatkowy, w którym podatki płacone są przez obywateli według zasad fair play". Co przewiduje?

Największymi zmianami, które zapisane są w tym obszernym dokumencie to podniesienie "kwoty wolnej" do 30 tys. złotych. 32-procentowa stawka podatku ma objąć dochody przekraczające 120 tys. złotych (obecnie 85 tys. złotych). Projekt przewiduje też wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Kontrowersyjnym pomysłem jest jednak zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Obecnie wynosi ona 9 proc. dochodu, ale 7,75 proc. można odliczyć od podatku. Polski Ład taką możliwość likwiduje.

Dla przedsiębiorców na podatku liniowym składka zdrowotna ma wynieść 4,9 proc. Inaczej będzie wyliczana dla tych, którzy korzystają z ryczałtu:

Impact'21 w Poznań Conress Center

Nadchodzący tydzień to także spotkanie liderów z Polski i ze świata w dziedzinie innowacji, polityki, nauki, czy biznesu. W środę rozpoczyna się bowiem największy międzynarodowy kongres gospodarczy organizowany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - Impact’21.

To wydarzenie na antenie RMF FM i RMF24 będzie relacjonował Krzysztof Berenda.