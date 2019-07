Najwięksi producenci ropy naftowej chcą podnieść jej cenę, co podniesie ceny paliw na stacjach. Kartel najważniejszych wydobywców, czyli OPEC, razem z Rosją podjął decyzję o wydłużeniu ograniczeń w produkcji tego surowca.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ta decyzja nie przełożyła się na ceny ropy, tak jakby chcieli to producenci. Od wczoraj cena tego surowca spada na rynkach światowych. To zapewne skłoni kraje wydobywające ropę do wzmocnienia ograniczeń w wydobyciu. Wczoraj uzgodnione ograniczenia będą obowiązywać przez najbliższe 9 miesięcy.

Zawiązane przez nas porozumienie sprawi, że jako producenci przetrwamy 9 miesięcy, 9 lat, a nawet 90 lat - taki okres wysokich cen wróży minister ropy Wenezueli Manuel Quevedo.

W Polsce na stacjach benzynowych od początku czerwca ceny paliw spadają o 10 groszy. Te spadki mogą się jednak zakończyć i paliwo może zdrożeć.

W tej chwili benzyna 95 kosztuje w kraju przeciętnie 5,17 zł, olej napędowy 5,09 zł, natomiast autogaz 2,14 zł.