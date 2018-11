Black Friday w Polsce to dosyć nowa tradycja. Przyjęła się jednak chętnie, bo w końcu kto nie lubi niższych cen. Piątek wielkich przecen zaczął się w Stanach Zjednoczonych. To zawsze piątek po Dniu Dziękczynienia (czyli czwarty piątek listopada). Jest to też oficjalny początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Black Friday już 23 listopada /JASON SZENES /PAP/EPA

