Który kierunek gwarantuje największą szansę zatrudnienia? Po jakich studiach zarabia się najlepiej? Oto dane z najnowszej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - w skrócie ELA.

/ Shutterstock

20 800 zł miesięcznie - tyle średnio zarabiają absolwenci Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na drugim miejscu są absolwenci informatyki stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - z wynagrodzeniem 16,5 tys. zł. Bez zaskoczeń w pierwszej piątce - na kolejnych trzech miejscach też są absolwenci informatyki.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się wyłącznie absolwenci już wymienionych kierunków. To jest trzykrotność średnich, lokalnych zarobków, w miejscowościach, w których mieszkają. I w drugiej dziesiątce też - z dwoma wyjątkami: absolwentów górnictwa i geologii i elektroniki i telekomunikacji, z zarobkami powyżej 10 tys. zł.

W trzeciej dziesiątce też rządzą informatycy, ustępując znów absolwentom dwóch kierunków: leśnictwa i pielęgniarstwa, studiów drugiego stopnia - z zarobkami powyżej 8.5 tys. miesięcznie.

Top 5 kierunków,; których absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki / Materiały prasowe

W systemie ELA każdy może nie tylko sprawdzić, po jakich studiach zarabia się najlepiej, a też dowiedzieć się, który kierunek gwarantuje największą szansę zatrudnienia. W ELA dostępne są też m.in. dane dotyczące osób ze stopniem doktora oraz studentów łączących pracę ze studiami. Badania potwierdzają, że niezależnie od daty ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania.

Zapotrzebowanie na absolwentów kierunków bezpieczeństwa

Najnowsze dane z systemu ELA wskazują na rosnący udział absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem, którzy podejmują pracę w sektorach mundurowych. Nieco więcej niż jeden na trzech absolwentów studiów II stopnia i mniej niż jeden na pięciu absolwentów studiów I stopnia rozpoczyna pracę w sektorach związanych bezpośrednio z kierunkiem swoich studiów.

Można się było spodziewać, że wraz z początkiem wojny nastąpi większe zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów kierunków bezpieczeństwa w służbach mundurowych - wyjaśnia dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji. Dane wskazują, że wzrost udziału zatrudnionych w tym sektorze nie odbiega od obserwowanych w przypadku absolwentów z poprzednich lat tendencji. Warto jednak podkreślić, że w systemie ELA monitorujemy dopiero pierwszy rocznik absolwentów, którzy uzyskali dyplom i rozpoczęli pracę po wybuchu wojny - dodaje.

Zatrudnienie w służbach mundurowych jest znacznie bardziej popularne wśród absolwentów niż absolwentek. W przypadku absolwentów studiów I stopnia, udział mężczyzn w 2021 r. wyniósł 33,4% i wzrósł o niecałe 10 punktów procentowych w porównaniu do roku 2017. W grupie absolwentek natomiast wzrost ten wyniósł 4 punkty procentowe - 7,4% kobiet uzyskało dyplom w 2021 r. i podjęło pracę w służbach mundurowych, podczas gdy w 2017 r. było to 3,3%.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Absolwenci studiów II stopnia częściej niż ich koledzy kończący studia I stopnia podejmują pracę w służbach mundurowych. Dane ELA wskazują, że ponad połowa mężczyzn i około 1/6 kobiet kończących kierunki związane z bezpieczeństwem w 2021 r. podjęło pracę w służbach. Podobnie jak w przypadku absolwentów studiów I stopnia, również w tej grupie obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania pracą w służbach mundurowych - odpowiednio o nieco ponad 7 punktów procentowych wśród mężczyzn i niemal 8 punktów procentowych wśród kobiet w porównaniu do absolwentek i absolwentów z 2017 r.

Znacznie szybszą dynamikę wzrostu udziału kobiet podejmujących służbę po uzyskaniu dyplomu jednego z kierunków związanych z bezpieczeństwem potwierdzają dane względne. Od 2017 r. odsetek kobiet podejmujących służbę wzrósł o 123%, a mężczyzn jedynie o 39% - mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Duże różnice widoczne są również w przypadku studiów II stopnia. Odsetek kobiet uzyskujących dyplom na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, które podejmują potem służbę, niemal podwoił się od 2017 r., podczas gdy w przypadku mężczyzn wzrost ten wyniósł 16%. Rosnące zainteresowanie służbą wśród kobiet widoczne jest szczególnie od 2019 r. - dodaje ekspertka OPI.

Czy kobiety w służbach mundurowych zarabiają tyle co mężczyźni?

W celu uzupełnienia oceny wejścia na rynek pracy absolwentów i absolwentek kierunków związanych z bezpieczeństwem, zostały przeanalizowane również ich zarobki. Przy porównaniu wynagrodzeń uwzględniona została grupa absolwentów, którzy nie mieli doświadczenia zawodowego przed ukończeniem studiów i rozpoczęli swoją pierwszą pracę w służbach mundurowych. Ograniczenie to związane jest z faktem, iż część absolwentów analizowanych kierunków miało obowiązek uzyskania dyplomu dla kontynuacji swojej służby, a ich wynagrodzenia uwzględniają już odbyty staż w służbie i uzyskany stopień.

Dane systemu ELA wskazują, że wśród absolwentów po raz pierwszy podejmujących pracę po uzyskaniu dyplomu, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu nie ma istotnych różnic w wysokości osiąganych wynagrodzeń ze względu na płeć - osiągane zarobki po studiach I i II stopnia kształtują się na poziomie około 60-65% średnich zarobków i relacja ta nie zmienia się znacząco dla absolwentów z kolejnych lat - mówi dr Marek Bożykowski, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Warto jednocześnie zauważyć, że względne zarobki wszystkich absolwentów studiów, którzy nie mieli doświadczenia zawodowego przed uzyskaniem dyplomu w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu są niższe, niż absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem bez doświadczenia zawodowego. Wynosiły one odpowiednio 48% dla absolwentek i 57% dla absolwentów studiów I stopnia oraz 57% dla absolwentek i 67% dla absolwentów studiów II stopnia w 2021 r. - dodaje ekspert OPI.

Różnica ta jest znacząca szczególnie w przypadku absolwentów studiów I stopnia. Natomiast brak luki płci w wynagrodzeniach oznacza, że sektor służb mundurowych jest bardziej atrakcyjny dla kobiet, które w przypadku całej populacji absolwentów zarabiają mniej niż mężczyźni.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

System ELA został stworzony i jest prowadzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Bazuje on na danych, które już od dawna gromadzone są w rejestrach publicznych. ELA czerpie dane z innego systemu rozwijanego również w OPI PIB, czyli z POL-onu oraz wykorzystuje informacje z rejestru osób objętych ubezpieczeniem społecznym, który jest prowadzony przez ZUS.

Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia w 2020 r. i obejmują okres co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej po uzyskaniu dyplomu (do grudnia 2021 r.) Daje to czas absolwentom na zdobycie często pierwszych doświadczeń zawodowych. Wszystkie dane przetwarzane przez system są zanonimizowane oraz wdrożone zostały odpowiednie mechanizmy, które gwarantują bezpieczeństwo. System jest bardzo nowoczesny i przyjazny dla użytkownika. Posiada narzędzia pozwalające m.in. na generowanie raportów, rankingów i infografik, zgodnie z potrzebami użytkownika. Dostępna jest także darmowa aplikacja na urządzenia mobilne.