Śpiew, taniec, jedzenie, czy kwiaty. To nie przepis na idealny Dzień Kobiet. W ten sposób o swoje przyszłe partnerki dbają niektóre gatunki ptaków.

Rybitwa Rzeczna / Szymon Łaszewski / PAP

W świecie ptaków samce szczególnie w okresie przed lęgami dbają o swoje przyszłe partnerki. Można to odnieść do czterech rzeczy, które samce ofiarowują samicom. To: śpiew, taniec, jedzenie, ale też... kwiaty.

Dzieje się to zwykle tuż przed złożeniem jaj, kiedy samce zalecają się do samic. Oczywiście pięknie wtedy śpiewają, ale też np. jak rybitwa rzeczna przynoszą jedzenie. W przypadku tego gatunku samiec przynosi rybę, im jest ona większa, tym jego szanse u samicy są większe - mówi Sebastian Menderski, ornitolog z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

A co z kwiatami i tańcem? Co prawda nie zobaczymy tego u polskich gatunków ptaków, ale na przykład tropikalny altannik, który występuje m.in. w Australii i Nowej Zelandii, wykorzystuje zarówno kwiaty, jak i taniec.

Altanniki zbierają płatki kwiatów i tworzą coś w stylu areny, na której tańczą dla samic. Samica przygląda się samcowi, ogląda jakie ruchy wykonuje, jakie kolory prezentuje i wybiera samca, który najładniej się prezentuje - mówi Menderski.