Liczący 200 lat i nienaruszony zębem czasu sweter, wydziergany tradycyjnym na Wyspach Owczych wzorem, został znaleziony w magazynach brytyjskiego Archiwum Narodowego. Był pośród XIX-wiecznych listów i paczek przejętych przez Brytyjczyków po zajęciu duńskiego statku po drugiej bitwie pod Kopenhagą w 1807 roku.

Sweter wysłany statkiem na Wyspach Owczych w 1807 roku / JONATHAN BRADY / PAP/PA

Sweter był prezentem dla mieszkanki Danii, ale nigdy do niej nie dotarł. Statek, który go przewoził, został zajęty przez brytyjską marynarkę po drugiej bitwie pod Kopenhagą w 1807 roku. Trafił do magazynów marynarki, podobnie jak zarekwirowane na statku listy.

Ma niezwykle rzadki wzór, typowy dla Wysp Owczych. Etnolog Margretha Nónklett z tamtejszego muzeum narodowego nazwała znalezisko "ekscytującym".

Zachowało się tylko podobnych sztuk, w tym konkretnym wzorze nie mieliśmy żadnego. Został zrobiony ręcznie z farbowanej wełny - powiedziała podczas prezentacji swetra w brytyjskim Archiwum Narodowym.

Paczka z czerwonym swetrem została nadana w stolicy archipelagu, Tórshavn na statku towarowym Anne-Marie 20 sierpnia 1807 roku. Nadawcą był stolarz Niels Winther. Do pakunku dołączył list.

"Moja żona przesyła pozdrowienia, dziękuje za pudding ryżowy. Przesyła dla twojej narzeczonej sweter" - czytamy w liście, napisanym w języku duńskim.

Paczka była adresowana do P. Ladsena z Kopenhagi.

Kapitan Anne-Marie, Jurgen Toxsvaerd wypłynął w morze nieświadomy wybuchu wojny. Statek został zajęty przez Brytyjczyków 2 września 1807 roku, w dniu, w którym Brytyjczycy rozpoczęli bombardowanie Kopenhagi. Załoga statku trafiła do niewoli, a przewożony przez nią towar i listy do magazynów marynarki.

Wśród towarów było 49 tysięcy par wełnianych podkolanówek, 8 ton suszonych ryb, 100 pudełek świec, 250 baryłek łoju, 19 baryłek oleju kolejowego i 10 baryłek pierza.

W niektórych listach były przesyłane bliskim pieniądze, znaleziono także srebrne monety, niektóre wybite w XVIII wieku za króla Fryderyka III.

Erling Isholm z uniwersytetu na Wyspach Owczych wyjaśnił, że statek Anne-Marie był jednym z dwóch będących w posiadaniu króla Danii, który zmonopolizował handel z wyspami.