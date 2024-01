Przeprowadziła Finlandię przez epidemię covid prosto do NATO, ale i tak większość pamięta ją jako imprezującą premier. Ale Sanna Marin niczego nie żałuje. Jak mówi w rozmowie z miesięcznikiem Elle, chodzi na imprezy, jak tylko znajdzie czas.

B. premier Finlandii Sanna Marin / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Sanna Marin, która została premier Finlandii w wieku 34 lat, przeprowadziła ten kraj przez ciężkie czasy epidemii koronawirusa i doprowadziła do bram NATO w rekordowo krótkim procesie akcesyjnym. Mimo tych sukcesów znana jest na całym świecie z imprezowania, a to przez zdjęcia i filmy, jakie wyciekły do sieci. Widać na nich, jak pije drinki i tańczy. Jej seksowne ruchy zostały przez niektórych odebrane jako niestosowne. Marin nie zamierza jednak przepraszać.