"Mamy pełną świadomość, że pan prezydent nie podpisze projektu ustawy (liberalizującej przepisy aborcyjne) i dlatego referendum będzie konieczne, bo referendum jest wiążące dla pana prezydenta" - przekazała w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 wiceminister edukacji Joanna Mucha.

"Zagłosuję za liberalizacją ustawy aborcyjnej i mówiłam o tym wielokrotnie. Co więcej, zdecydowana większość naszego klubu zagłosuje za tymi projektami liberalizującymi. Natomiast, który to będzie projekt, okaże się dopiero w pracach komisji. Proszę pamiętać o tym, że wszystkie projekty trafią do komisji (sejmowej) i prawdopodobnie komisja wybierze projekt wiodący" - tłumaczyła Joanna Mucha odnosząc się do faktu, że w Sejmie pojawiło się kilka projektów dotyczących zmian w prawie aborcyjnym.

"Mamy też pełną świadomość, że pan prezydent nie podpisze takiego projektu ustawy (liberalizującej przepisy aborcyjne) i dlatego referendum będzie konieczne, bo referendum jest wiążące dla pana prezydenta" - dodała.

Wiceminister twierdzi, że któryś z projektów uda się przeprocedować w Sejmie w marcu. Do tego czasu obowiązywać będzie jednak w kraju, restrykcyjne prawo aborcyjne.

"Ale jesteśmy już w końcówce stycznia" - tłumaczy Mucha - "U marszałka jest pewna kolejność druków, które wpływały. To jest dość szybki termin, bo to trzecie posiedzenie - patrząc od dzisiaj - w którym te projekty prawdopodobnie już będą procedowane" - uspokaja polityczka Polski2050.