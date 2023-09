Sweter księżnej Diany sprzedany na licytacji w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku. Osiągnął sumę ponad miliona dolarów - 14 razy więcej niż wynosiła jego cena szacunkowa.

Sweter księżnej Diany został sprzedany za ponad milion dolarów / PAP/Abaca

Zdjęcia Diany w czerwonym swetrze trafiły na pierwsze strony gazet w 1981 roku. Księżna pojawiła się w nim na meczu polo swojego wówczas narzeczonego księcia Karola.

Ten okres w jej życiu charakteryzował się szczególnym zainteresowaniem mediów. Fotoreporterzy śledzili każdy jej krok, a pojawianie się w tak osobliwej części garderoby wywołało niemałą sensację.

Uwagę obserwatorów przyciągnął wzór na wełnie - rzędy białych owiec, z jedną czarną stojąca w środku stada. Niektórzy dopatrywali się nawet w nim ukrytego komunikatu.

To jedno z najbardziej ikonicznych ubrań, w jakich Dianę kiedykolwiek sfotografowano - zapewnia rzeczniczka domu aukcyjnego Sotheby’s.

Ciekawa jest historia swetra. Został on oddany projektantkom do naprawy i nigdy nie zwrócono go księżnej. Otrzymała ona inny - identyczny.

Czerwony sweter z owcami znaleziony został w marcu tego roku podczas porządkowania strychu pracowni.