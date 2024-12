W sobotę 21 grudnia na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczna zima. W Polsce potrwa ona do 20 marca - w tym czasie Słońce widoczne będzie nisko nad horyzontem, przez co dni będą krótkie, a noce długie. Co jeszcze warto wiedzieć?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Pory roku, które znamy z naszej szerokości geograficznej, są wywołane efektem ruchu obiegowego Ziemi dookoła Słońca w połączeniu z nachyleniem osi obrotu naszej planety do płaszczyzny orbity. W przypadku Polski, leżącej na półkuli północnej, astronomiczna zima trwa od momentu górowania Słońca w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca (najdalej na południe, jak to następuje), a kończy się, gdy Słońce góruje w zenicie nad równikiem. Gdybyśmy wybrali się na półkulę południową, będzie odwrotnie: gdy u nas panuje zima, tam jest lato. W tym roku astronomiczna zima na półkuli północnej zaczyna się o godz. 10:20 w sobotę 21 grudnia i potrwa do godz. 10:01 w czwartek 20 marca. W trakcie zimy Słońce widoczne będzie nisko nad horyzontem, przez co dni będą krótkie, a noce długie. Warto zauważyć, że w trakcie naszej zimy Ziemia nie znajduje się najdalej od Słońca - 4 stycznia o godz. 14:28 przejdzie przez peryhelium, czyli punkt orbity położony najbliżej naszej dziennej gwiazdy. Będzie to dystans 147,1 milionów kilometrów. Jakie zjawiska będziemy mogli obserwować na niebie podczas zimy? Na zimowym niebie będziemy mieli okazję podziwiać wiele interesujących gwiazdozbiorów. Wśród nich znajduje się m.in. Orion, charakteryzujący się jasnymi gwiazdami tworzącymi schematyczną sylwetkę człowieka. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na inne gwiazdy, takie jak Aldebaran, oraz jasno świecące planety - Jowisz i Mars. W okresie zimowym będziemy mieli również szansę obserwować interesujące koniunkcje planet. Na niebie zobaczymy m.in. Saturna, Wenus, Marsa oraz Jowisza. Ustawienie planet w jednej linii będzie fascynującym widowiskiem, na które bez wątpienia warto zwrócić uwagę. Nie zabraknie także atrakcyjnych zjawisk astronomicznych, takich jak roje meteorów (w tym obfitych Kwadrantydów) czy zaćmienie Księżyca, które będzie miało miejsce 14 marca (niestety, w Polsce będzie widoczne tylko w fazie półcienia). Ponadto w trakcie zimy będziemy mieli okazję podziwiać kilka pełni Księżyca. Warto także pamiętać o ważnych datach związanych z astronomią, takich jak urodziny Jana Heweliusza czy Mikołaja Kopernika.

