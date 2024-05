"Traktowano je z troską i szacunkiem"

Isabelle Pichon z francuskiego Narodowego Instytutu Prewencyjnych Badań Archeologicznych twierdzi, że najnowsze znalezisko jest "niezwykłe i tajemnicze". Ze względu na miejsce pochówku wiążemy je z wojnami galijskimi prowadzonymi przez Juliusza Cezara w I wieku p.n.e., ale to wciąż tylko teoria - podkreśla.

Wiemy, że odbyła się ważna bitwa i niedaleko stąd przechodziła armia rzymska. Mamy jednak tak mało dowodów i jak dotąd nie znaleźliśmy niczego, co wskazywałoby na to, jak (konie) zginęły. Nie można jednak wykluczyć, że był to pochówek rytualny, choć przy koniach nie chowano żadnych przedmiotów - dodaje.

Podkreśla, że pobrano m.in. próbki DNA z kości zwierząt. Mamy nadzieję, że da to pewne odpowiedzi - zaznacza.

To niezwykłe odkrycie ze względu na rzadkość takich znalezisk, ale pozostaje tajemnicze. Wiemy natomiast, że konie te chowano ze szczególną uwagą. Nie zostały po prostu wrzucone do dołu, więc traktowano je z troską i szacunkiem - mówi Isabelle Pichon.