Pływający po morzach i oceanach historyczny żaglowiec włoskiej marynarki wojennej Amerigo Vespucci otrzymał status miejsca Roku Świętego. To oznacza, że wchodząc na jego pokład można uzyskać "odpust zupełny", podobnie jak w Rzymie. Słynną jednostkę mianował miejscem jubileuszowym włoski ordynariat polowy.

Amerigo Vespucci jest nazywany "najpiękniejszym statkiem na świecie" / AA/ABACA / PAP/EPA

Amerigo Vespucci został zbudowany w 1931 roku. Jest nazywany "najpiękniejszym statkiem na świecie". Wypłynął w 2023 roku w rejs, na trasie którego jest 36 portów w 31 krajach na pięciu kontynentach. Wszędzie, gdzie zawija jednostka, która promuje Włochy, ich kulturę, tradycje i specjały, wywołuje ogromny entuzjazm.



W portach ustawiają się kolejki osób, które chcą wejść na pokład statku, pełniącego funkcję "ambasadora" Italii.



Biskup polowy Włoch Santo Marciano nadał żaglowcowi specjalny status jednego z miejsc Roku Świętego, czyli Jubileuszu. Takimi miejscami są przede wszystkim bazyliki i kościoły.



Jak wyjaśniono w portalu Vatican News, wszelkie łaski duchowe związane z Rokiem Świętym będzie można uzyskać na pokładzie żaglowca, przy spełnieniu określonych wymogów, takich jak stan łaski uświęcającej i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu.



Biuro prasowe statku w wydanym komunikacie wyjaśniło, że do 28 grudnia tego roku pełnić on będzie funkcję miejsca jubileuszowego "dla świętych pielgrzymek i pobożnych wizyt wśród swoich misji na morzu".