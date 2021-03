Są tematem - bywa, że złośliwych żartów - czasami mają opinię kobiet wścibskich i przemądrzałych. Ale nie brakuje i takich sugestii, że życie bez nich byłoby... zwyczajnie nudne. Dziś, 5 marca, obchodzimy ich święto - Dzień Teściowej. Dlaczego w ogóle go praktykujemy? O czym warto pamiętać? Co kupić i jakie życzenia złożyć? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w naszym tekście.

Uwaga internautów skupia się dziś na jednym święcie - Dniu Teściowej! 5 marca to kolejna, wyjątkowa okazja do docenienia pań. Można to zrobić na wiele sposobów, na przykład wręczając kwiaty i składając życzenia lub kupując drobny upominek.

Francuzi byli pierwsi

Dzień Teściowej, przypadający na 5 marca, obchodzimy już od przeszło 40 lat. Święto pojawiło się w kalendarzu jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku.

Pierwszy raz ten dzień świętowano we Francji. Był okazją do wyrażenia szacunku teściowej, czyli matce żony lub męża, za pomoc i wsparcie na przykład w opiece nad dziećmi. Pomysł szybko podchwyciły inne państwa. W języku angielskim Dzień Teściowej to Mother-in-law Day.

W USA inaczej

Tradycja obchodzenia Dnia Teściowej kultywowana jest również w Stanach Zjednoczonych. Święto przypada w tym kraju jednak nie na 5 marca, a na 4. niedzielę października. Najczęściej w ten dzień wręcza się paniom kwiaty lub kartki z życzeniami.



Co kupić z okazji Dnia Teściowej?

Większość teściowych przyzna, że w dzień ich święta nie tyle liczą się prezenty, a pamięć. Do szczerych życzeń warto jednak dołączyć choć drobny upominek. Poniżej lista naszych pomysłów na prezenty:



bukiet kwiatów,

biżuteria,

kosmetyki,

ubrania,

książka,

dobrej jakości kawa lub herbata,

słodycze.

bon do wykorzystania w ulubionym sklepie.

Te pomysły na prezenty z okazji Dnia Teściowej to absolutne klasyki. 5 marca można postawić jednak na bardziej kreatywny, a często także dużo mniej kosztowny, prezent. Teściową można zabrać na przykład na spacer. Dobrym pomysłem będzie również upieczenie ciasta lub przygotowanie wspólnego posiłku. Można także zorganizować maraton filmowy i zaprosić na niego nie tylko teściową, ale także męża czy żonę.

Mam prezent na Dzień Teściowej, a co z życzeniami?

Prezentowi muszą towarzyszyć również życzenia. Jeśli nie macie pomysłu, co powiedzieć teściowej, przedstawiamy kilka inspiracji:



Przyjmij Kochana Teściowo te oto z serca płynące życzenia:

Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele,

niech Ci się spełni każde Twoje skryte marzenie!



Każdej synowej życzę takiej teściowej jak Ty. Wszystkiego najlepszego w dniu Twego święta.





Droga Mamo,

Z okazji Dnia Teściowej pragnę złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie przygodą i powodem do dumy.

Z całego serca życzy...



Droga Teściowo,

w dniu Twojego święta

życzę Ci dużo zdrowia, pomyślności,

uśmiechu na co dzień i optymizmu.