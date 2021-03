​Dzień Kobiet - święto, w którym za czasów PRL wręczano paniom słynne goździki, wciąż jest chętnie obchodzone w naszym kraju. Znakomita większość Polek przyznaje, że świętuje 8 marca, licząc zarazem na miły gest ze strony mężczyzn. Niektóre mają nadzieję, że panowie wykażą się kreatywnością i postawią na niestandardowy upominek. Jaka jest historia tego wyjątkowego święta, który prezent wybrać dla pań oraz co powiedzieć składając życzenia? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w naszym tekście.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

129 kobiet zginęło

Dzień Kobiet obchodzony jest na całym świecie od ponad 100 lat. Pierwszy raz swoje święto kobiety celebrowały jednak nie 8 marca, a 28 lutego 1909 roku. Geneza tego wyjątkowego dnia związana jest z ruchami robotniczymi, które narodziły się w Europie i Ameryce Północnej na początku XX wieku.



8 marca zatrudnione kobiety z nowojorskiej fabryki tekstylnej zorganizowały strajk, domagając się m.in. równych płac. Właściciel placówki zamknął je w środku, by uniknąć rozgłosu. W fabryce wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 kobiet. Rok później, a konkretnie 28 lutego 1909 roku, w ramach upamiętnienia ofiar, odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet.



W starożytności obchodzono Matronalia

Szacunek dla kobiecości znany był jednak już w starożytnym Rzymie. Przypadające na pierwszy dzień marca Matronalia były świętem macierzyństwa, płodności i nowego początku utożsamianego z rozpoczynającą się wiosną. Mężowie obdarowywali z tej okazji swoje żony upominkami, a one składały bogini Junonie w ofierze kwiaty i modliły się o pomyślność w małżeństwie.

Goździki i rajstopy. Z czym ci się to kojarzy?

W Polsce Dzień Kobiet bywa utożsamiany głównie z komunistycznym świętem - za czasów PRL powszechnym zwyczajem było wręczanie paniom goździków i rajstop.

Nie przegap: Skąd wzięły się rajstopy? Poznaj historię symbolu 8 marca



Kobiety to lubią

Mimo upływu lat Dzień Kobiet wciąż cieszy się w naszym kraju dużą popularnością, czego dowodem są wyniki sondażu zrealizowanego w 2020 roku na zlecenie serwisu Prezentmarzeń. W kwestii obchodów Dnia Kobiet jesteśmy na ogół tradycjonalistkami. Aż 84 proc. respondentek przyznało, że świętuje 8 marca, połowa zaś zdradziła, że spodziewa się miłego upominku od bliskich mężczyzn.

Jedna czwarta Polek liczy na to, że ich partner wykaże się kreatywnością i obdaruje je niestandardowym prezentem. Wśród mieszkanek naszego kraju nie brakuje również pań o sceptycznym nastawieniu do obchodów Dnia Kobiet - 23 proc. uczestniczek sondażu przekonuje, że ma dystans do tego święta.

Jaki prezent kupić na Dzień Kobiet?

Jakich prezentów lepiej nie wręczać z okazji Dnia Kobiet? Wśród najgorszych pomysłów, respondentki wymieniły podarki kupione przez przypadek, tandetne gadżety oraz, co ciekawe, atrakcje, takie jak kino, na które nie zawsze mają ochotę. Polki w obchodzeniu kobiecego święta drażnią na ogół kpiny ze strony mężczyzn oraz wymuszone świętowanie - takiej odpowiedzi udzieliło 45 proc. ankietowanych. Choć wiele pań przyznało, że cieszą je upominki w postaci kwiatów, słodyczy czy bardziej oryginalnych prezentów, to, czego najbardziej pragną - nie tylko od święta - to miłość, partnerstwo i męskie wsparcie.

Szukacie pomysłowych prezentów na Dzień Kobiet? Zajrzyjcie do naszego poradnika: 8 marca. Co kupić z tej okazji paniom?



Wierszyki i życzenia na Dzień Kobiet, 8 marca

Do zakupionego lub własnoręcznie wykonanego prezentu na Dzień Kobiet warto dołączyć życzenia. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, którymi możecie się zainspirować.



Tradycyjne życzenia z okazji Dnia Kobiet mogą mieć np. taką formę:



Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia,

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,

by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często, jak w tym dniu.

Życzenia mogą nawiązywać do klasyków polskiej literatury:



Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!

Postaci twojej zazdroszczą anieli,

A dusze masz gorszą, gorszą niżeli!...

Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!

I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta!

Bodaj!... Niech, czego się dotkniesz, przeleje się w złoto!

Gdzie tylko zwrócisz serce i usta,

Całuj, ściskaj tylko złoto!



Adam Mickiewicz, "Dziady"

Życzenia mogą być także cytatem od kobiety dla kobiety:



Kobieta jest Prawdą, Pięknem, Poezją, jest wszystkim. Jeszcze raz - Wszystkim pod postacią Innego, Wszystkim, z wyjątkiem siebie.



Simone de Beauvoir

Życzenia można złożyć również w formie wiersza:



Lubię, kiedy kobieta...

Kazimierz Przerwa-Tetmajer



Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,

kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię w przegięciu,

gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie

i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.



Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,

gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem

i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.



I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania

zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia

gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.



Lubię to -- i tę chwilę lubię, gdy koło mnie

wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata

w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

Wideo youtube