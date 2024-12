Jak zrobić żurek wielkanocny? Dlaczego rolnicy strajkują? I ile kosztuje 100 gramów sztabki złota? Te pytania są na szczycie listy tych, które wpisywaliśmy w tym roku w okno wyszukiwarki Google.

Wyszukiwarka Google / Shutterstock

"Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024" - to najczęściej wyszukiwane przez polskich użytkowników Google hasło w 2024 roku.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych fraz wpisywanych do wyszukiwarki sport miesza się z polityką. Na drugim miejscu mamy bowiem "Wybory w USA", a dalej także "wybory samorządowe 2024" oraz "wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego", a ze świata sportu - "igrzyska olimpijskie" i "Julia Szeremeta".

Tak wygląda pierwsza "10" najpopularniejszych fraz wpisywanych do wyszukiwarki Google w Polsce w 2024 rok.

Rok w wyszukiwarce 1. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 2. Wybory w USA 3. Budda 4. TV Republika 5. Wybory samorządowe 2024 6. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 7. Igrzyska Olimpijskie 8. Jerzy Stuhr 9. Liam Payne 10. Julia Szeremeta

Ile waży słoń i jak jeść kiwano?

Google opracował też zestawienia dla poszczególnych dziedzin i rodzajów pytań. I tak, w czołówce pytań zaczynających się od ""Ile...?", znalazło się m.in. pytanie "Ile waży słoń?". Odpowiedź brzmi: od trzech do sześciu ton.

A wśród pytań "Jak jeść...?" znalazło się: "Jak jeść kiwano?". Kiwano to żółty owoc z kolcami. Smakiem przypomina mieszankę kiwi i banana. I można go jeść łyżką.

W czołówce są też pytania zaczynające się od "Co to znaczy...?". Numer jeden to "Co to znaczy CPK?". Czyli Centralny Port Komunikacyjny. Jest to planowane największe lotnisko w Polsce.

Szukaliśmy informacji typu: "jaki jest kolor tego roku?" albo co to jest skibidi (kandydat w konkursie na młodzieżowe hasło roku).

Oto najpopularniejsze frazy w Google w Polsce

Poniżej prezentujemy zestawienie polskich list najpopularniejszych fraz w Google.

Ludzie:

Budda

Julia Szeremeta

Donald Trump

Hubert Hurkacz

Lin Yu-Ting

Kamala Harris

Imane Khelif

Joe Biden

Lamine Yamal

Mariusz Kamiński





Ludzie, których pożegnaliśmy:

Jerzy Stuhr

Liam Payne

Jacek Jaworek

Tomasz Komenda

Marzena Kipiel-Sztuka

Aleksiej Nawalny

Janusz Rewiński

Felicjan Andrzejczak

Shannen Doherty

Witek Muzyk Ulicy





Ludzie sportu:

Julia Szeremeta

Hubert Hurkacz

Lin Yu-Ting

Imane Khelif

Lamine Yamal

Aleksandra Mirosław

Nicola Zalewski

Nico Williams

Maria Andrejczyk

Kacper Urbański





Filmy:

"Akademia Pana Kleksa"

"Deadpool & Wolverine"

"Saltburn"

"Oppenheimer"

"Diuna 2"

"Terrifier 3"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Strefa interesów"

"Gladiator 2"

"W głowie się nie mieści 2"





Seriale:

"1670"

"Fallout"

"Forst"

"Idź przodem, bracie"

"Rojst Millenium"

"Tatuażysta z Auschwitz"

"Problem trzech ciał"

"Maxton Hall - Dwa światy"

"Para idealna"

"Już mnie nie oszukasz"





Ile kosztuje...?

zestaw Bambi

100 g sztabki złota

bilet na koncert Taylor Swift

bilet na Euro 2024

Iphone 16

Koenigsegg Jesko

wejście na Mount Everest

Bugatti Veyron

Iphone 15

Platforma Max





Ile...?

zarabia radny gminy

medali olimpijskich ma Polska

zebrało WOŚP 2024

odcinków ma "Zatoka szpiegów"

lat ma Agnieszka Grzelak

lat ma Majka Jeżowska

odcinków ma 2. sezon "Rodu smoka"

waży słoń

trwa "Diuna 2"

lat ma Donald Trump





Co to jest...?

arkusz BFG

azbest

hemoglobina

aglety

bombajka

Zielony Ład

zucchiolo

triola

loden

fentanyl





O co chodzi z...?

z All eyes on Rafah

z aferą gruntową

z Kamińskim i Wąsikiem

z Zielonym Ładem

w filmie "Platforma 2?

w strajku rolników

z Mocny Gaz?

ze Stanowskim i Stonogą?

z Buddą?

z Paluszkami Beskidzkimi?





Co to znaczy?

CPK

akustyczny

azbest

sigma

synkretyzm

insulinooporność

arkusz BFG

dyby

womp womp

ablacja

kontrasygnata





Jak...?

głosować w wyborach europejskich w Polsce

zastrzec numer PESEL

głosować w wyborach samorządowych

zrobić szparagi

usunąć kleszcza

wyłączyć pełne szyfrowanie w Messengerze

wygląda flaga Mozambiku

suszyć grzyby w piekarniku elektrycznym

zastrzec numer telefonu

zmienić miejsce głosowania





Jak zrobić...?

baranka z masła

kanię

krem pistacjowy

nalewkę z wiśni

maść z muchomora

dynię na Halloween

grzyby w occie

zdjęcie zorzy polarnej telefonem

dżem z wiśni

dżem z truskawek





Czy...?

będzie wojna

Austria została usunięta z Euro 2024

w Wielką Sobotę jest post

Hejka tu Lenka żyje

Polska wyjdzie z grupy

Izrael jest w NATO

Budda wyszedł z aresztu

zaleje Wrocław

moralność jest pojęciem subiektywnym

1 listopada jest post





Dlaczego...?

rolnicy strajkują

Iran atakuje Izrael

Holandia została zdyskwalifikowana

Budda został zatrzymany

kierowcy BMW czują się lepsi od pozostałych

jest powódź

orki zatapiają jachty

w Meksyku mówi się po hiszpańsku

jelenie zrzucają poroże

Szczęsny nie gra





Gdzie jest...?

Zbigniew Ziobro

fala powodziowa

Euro 2024

Daniel Obajtek

Bogdan z Rolnicy Podlasia

płotka

kometa

zorza

Walia

redaktor Andrzej Morozowski





Cena:

iPhone’a 16

Apple Vision Pro

Koenigsegg Jesko

PlayStation 5 Pro

Platforma Max

Bugatti Veyron

Fiata 600

Xiaomi SU7

Mounjaro

Manor Lords





Przepis na...

żurek wielkanocny

sos grzybowy ze świeżych grzybów leśnych

białą kiełbasę

rendang

sernik pistacjowy

ogórki kanapkowe

zupę z botwiny

pastę pistacjową

crumbl cookies

sos tatarski





Jak jeść...?