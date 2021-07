To absolutnie niezwykły i bardzo rzadki widok. Naszemu słuchaczowi, panu Krzysztofowi trafił się prawdziwy przyrodniczy rarytas - udało mu się uchwycić w kadrze białą sarnę. Leśnicy podkreślają, że taki kolor tego zwierzęcia zdarza się rzadko. Częściej zdarzają się białe daniele.

Na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy dziś rano niezwykły film. Panu Krzysztofowi udało się nagrać biegającą pośród drzew niedaleko Konstantynowa Łódzkiego białą sarnę.

"Chciałem się podzielić rzadkim widokiem, jaki udało mi się dzisiejszego poranka zobaczyć. Biała sarna występuje bardzo rzadko i jak podkreślają leśnicy, taki osobnik rodzi się raz na kilka lat, a mnie udało się ją nagrać i pomyślałem, że Wam i słuchaczom też się spodoba" - napisał pan Krzysztof i dołączył film.

Biała sarna Krzysztof / Gorąca Linia RMF FM

Biała sarna rodzi się niezwykle rzadko

Widok białej sarny robi duże wrażenie. W Polsce taki okaz rodzi się raz na kilka lat, więc zaobserwowanie białej sarny i jej nagranie to prawdziwe wyzwanie.

Film naszego słuchacza pokazaliśmy panu Sylwestrowi Liskowi z Lasów Państwowych, specjaliście ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej.

To biała sarna. A dokładnie samica, czyli koza - przyznaje w rozmowie z RMF FM Sylwester Lisek. To są rzadkie okazy, ale na tyle częste, że corocznie zdarzają się jakieś osobniki, które widujemy w lasach całej Polski. Częściej jednak - jak zaznacza - można spotkać białe daniele. Białe sarny to jednak rzadkość - mówi.

W ubiegłym roku w Nadleśnictwie Poddębice mieliśmy sygnały i o białej sarnie, i o białym danielu. Białe osobniki daniela widziano pod Piotrkowem i w okolicach Doliny Barycze były daniele. Od pewnego czasu u nas widywany jest rogacz sarny, czyli samiec - opowiada.

Skąd biały kolor u sarny?

Takie ubarwienie - jak tłumaczy Sylwester Lisek - to dziwactwo przyrodnicze.

Albinizm jest bardzo rzadką cechą, która występuje u wszystkich gatunków kręgowców. Powoduje zmianę ubarwienia skóry, włosów, piór czy też tęczówek oczu, na kolor jasny, różowawy - nietypowy dla danego gatunku.

Ta może być brak lub niedobór ciemnych barwników. Jeśli jest brak to mówimy o albinizmie, jeśli niedobór - leucyzmie - tłumaczy Sylwester Lisek.

Sarna, którą nagrał słuchacz RMF FM, to osobnik leucystyczny - wyjaśnia. Świadczy o tym nalot na szyi oraz ciemne oczy i nozdrza. To nie albinos.

Takie zwierzę ma trochę trudniej niż normalnie ubarwione, jest bardziej widoczne, trudniej mu się skryć, jest łatwiejszy do zobaczenia przez drapieżnika - przyznaje Sylwester Lisek.

Wśród ssaków albinizm stwierdza się raz na około 100 tys. urodzeń. U ssaków jeleniowatych żyjących w naszym kraju albinizm występuje niezmiernie rzadko i zazwyczaj spotykany jest prawie wyłącznie u danieli.

Bielactwo może być cechą dziedziczoną genetycznie. Jest to warunkowanie przez jedną parę genów odpowiedzialną za wytworzenie pigmentu, który powoduje ciemne ubarwienie skóry