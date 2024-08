W Wielkiej Brytanii powstała pierwsza na świecie fabryka, która będzie odzyskiwać złoto wysokiej próby z odpadków elektronicznych. Odpowiada za nią brytyjska mennica państwowa (The Royal Mint). Co roku ma przetworzyć na biżuterię i monety kolekcjonerskie do 4 tys. ton starych płytek drukowanych (PCB).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowy zakład znajduje się w mieście Llantrisant w Walii. Do recyklingu będzie wykorzystywany unikatowy proces chemiczny, opatentowany w 2022 r., pozwalający na odzyskiwanie 99 proc. złota z płytek znajdujących się w telefonach, laptopach i telewizorach. Oprócz złota pozyskiwane będą także inne metale: srebro, pallad, miedź, żelazo i aluminium. The Royal Mint wskazuje na swojej stornie, że jedynie 17 proc. odpadów elektronicznych jest formalnie poddawane recyklingowi.

Brytyjski dziennik "The Independent" wylicza, że do stworzenia jednego złotego pierścionka o wadze ok. 7,5 g, fabryka będzie potrzebować płytek z ok. 600 telefonów komórkowych. Ok. 4 tys. ton elektronicznego złomu zawiera w sumie pół tony złota o wartości rynkowej 34 mln dol., a także 1 tys. ton miedzi, 2,5 tony srebra i od 50 do 60 kg palladu.

To w zasadzie górnictwo miejskie - powiedziała Inga Doak, szefowa ds. zrównoważonego rozwoju z Mennicy Królewskiej, cytowana przez magazyn "Fast Company". Pracując z odpadami, uświadamiamy sobie wartość materiału, z którego są zrobione - dodała.

Bogactwo ukryte w śmieciach

Dane szacunkowe wskazują, że nawet 7 proc. światowego złota znajduje się w starych elektrośmieciach. Metal ten jest wykorzystywany w elektronice ze względu na właściwości przewodzenia prądu.

Jedna tona elektrośmieci może zawierać ok. 100 razy więcej złota niż tona rudy złota - poinformował "Fast Company".

Zgodnie z tegorocznym raportem ONZ "Global E-waste Monitor" ilość odpadów elektronicznych na całym świecie wzrasta o ok. 2,6 mln ton rocznie, osiągając rekordowe 62 mln ton w 2022 r., co oznacza wzrost o 82 proc. od 2010 r. Szacuje się, że do 2030 r. ilość wyrzucanych urządzeń elektronicznych wzrośnie o ok. 32 proc., do 82 mln ton.

W raporcie wskazano, że Wielka Brytania jest na drugim miejscu wśród największych producentów śmieci technologicznych na mieszkańca, ustępując jedynie Norwegii.

Mennica Królewska od ponad tysiąca lat jest oficjalnym producentem monet w Wielkiej Brytanii.