Śpimy coraz krócej, budzimy się w nocy. Nowy raport o jakości snu Polaków

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Sen krótszy niż 30 lat temu, coraz więcej nocnych wybudzeń i trudności z zasypianiem – tak wyglądają najnowsze dane dotyczące snu Polaków. CBOS opublikowało raport, z którego wynika, że przeciętny dorosły śpi dziś mniej niż w latach 90., a jakość odpoczynku pozostawia wiele do życzenia.

Śpimy krócej niż kiedyś

Według najnowszego badania CBOS, przeciętna długość snu w dni robocze wynosi obecnie 7 godzin i 4 minuty, a w dni wolne – 7 godzin i 39 minut. To o 12 minut mniej w dni powszednie i o 7 minut mniej w dni wolne niż w 1996 roku, gdy przeprowadzono poprzednie badanie na ten temat. Eksperci alarmują, że to sygnał, że Polacy coraz częściej rezygnują z odpowiedniej ilości snu.

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Nocne wybudzenia i zmęczenie na porządku dziennym

Niepokojące są także dane dotyczące jakości snu. Aż 37 proc. respondentów przyznaje, że doświadcza nocnych wybudzeń – to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 1996 rokiem. Co czwarty badany ma ten problem regularnie. Ponadto dwie trzecie Polaków (67 proc.) odczuwa zmęczenie niezależnie od długości snu, a ponad 60 proc. skarży się na trudności z zasypianiem lub wczesnym wybudzaniem.

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Ekrany zamiast snu

Jak pokazuje raport, niemal 60 proc. dorosłych opóźnia pójście spać, by oglądać filmy, przeglądać internet czy grać w gry. Co piąty badany robi to często.

Eksperci zwracają uwagę, że korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem negatywnie wpływa na jakość odpoczynku i może być jedną z przyczyn narastających problemów ze snem.

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Kto śpi najgorzej?

Najczęściej z bezsennością zmagają się kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują natomiast mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni oraz mieszkańcy małych miasteczek.

Leki nasenne zażywa 10 proc. badanych (w tym 4 proc. regularnie), a wśród osób z częstą bezsennością odsetek ten rośnie do 27 proc. Po suplementy i zioła sięga 14 proc. respondentów, a w grupie osób z bezsennością – aż jedna trzecia.

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Staramy się dbać o higienę snu, ale nie zawsze skutecznie

Mimo narastających problemów, Polacy deklarują troskę o higienę snu. Blisko 90 proc. wietrzy sypialnię przed snem, a ponad 80 proc. stara się kłaść spać o stałych porach. Jednak tylko nieco ponad połowa badanych rezygnuje z korzystania z telefonu, komputera czy telewizora na godzinę przed snem.

Badanie CBOS przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 938 osób. Wybrane pytania powtórzono z sondażu z 1996 roku, realizowanego na zlecenie ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie.