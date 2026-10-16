Śpimy coraz krócej, budzimy się w nocy. Nowy raport o jakości snu Polaków

Śpimy krócej niż kiedyś
Według najnowszego badania CBOS, przeciętna długość snu w dni robocze wynosi obecnie 7 godzin i 4 minuty, a w dni wolne – 7 godzin i 39 minut. To o 12 minut mniej w dni powszednie i o 7 minut mniej w dni wolne niż w 1996 roku, gdy przeprowadzono poprzednie badanie na ten temat. Eksperci alarmują, że to sygnał, że Polacy coraz częściej rezygnują z odpowiedniej ilości snu.
Nocne wybudzenia i zmęczenie na porządku dziennym
Niepokojące są także dane dotyczące jakości snu. Aż 37 proc. respondentów przyznaje, że doświadcza nocnych wybudzeń – to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 1996 rokiem. Co czwarty badany ma ten problem regularnie. Ponadto dwie trzecie Polaków (67 proc.) odczuwa zmęczenie niezależnie od długości snu, a ponad 60 proc. skarży się na trudności z zasypianiem lub wczesnym wybudzaniem.
Ekrany zamiast snu
Jak pokazuje raport, niemal 60 proc. dorosłych opóźnia pójście spać, by oglądać filmy, przeglądać internet czy grać w gry. Co piąty badany robi to często.
Eksperci zwracają uwagę, że korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem negatywnie wpływa na jakość odpoczynku i może być jedną z przyczyn narastających problemów ze snem.
Kto śpi najgorzej?
Najczęściej z bezsennością zmagają się kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują natomiast mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni oraz mieszkańcy małych miasteczek.
Leki nasenne zażywa 10 proc. badanych (w tym 4 proc. regularnie), a wśród osób z częstą bezsennością odsetek ten rośnie do 27 proc. Po suplementy i zioła sięga 14 proc. respondentów, a w grupie osób z bezsennością – aż jedna trzecia.
Staramy się dbać o higienę snu, ale nie zawsze skutecznie
Mimo narastających problemów, Polacy deklarują troskę o higienę snu. Blisko 90 proc. wietrzy sypialnię przed snem, a ponad 80 proc. stara się kłaść spać o stałych porach. Jednak tylko nieco ponad połowa badanych rezygnuje z korzystania z telefonu, komputera czy telewizora na godzinę przed snem.
Badanie CBOS przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 938 osób. Wybrane pytania powtórzono z sondażu z 1996 roku, realizowanego na zlecenie ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie.