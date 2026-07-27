Rajskie plaże i niskie ceny: Ten europejski kierunek zdetronizował Słoneczny Brzeg

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Marzysz o rajskich, rodzinnych wakacjach, ale przerażają Cię ceny w kurortach? Nowy europejski ranking przyniósł gigantyczne zaskoczenie. Wybrano najlepszy i najtańszy kierunek dla rodzin z dziećmi, który pokonał nawet Bułgarię. Dzienny koszt pobytu w tym słonecznym raju mocno Cię zaskoczy.

Wielkie zaskoczenie w rankingu: Algarve pokonuje dotychczasowych liderów

Planowanie wakacji rodzinnych to nie lada wyzwanie – szczególnie, gdy trzeba pogodzić marzenia o niezapomnianym wypoczynku z troską o domowy budżet. Najnowsze zestawienie przygotowane przez Post Office Travel Money we współpracy z TUI przynosi jednak dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcą połączyć komfortowy wypoczynek z rozsądnymi wydatkami. Zwycięzcą rankingu najlepszych europejskich destynacji rodzinnych została południowa Portugalia, a dokładnie region Algarve.

Algarve już w poprzednich latach zajmowało wysokie pozycje w podobnych zestawieniach, jednak w tym roku awansowało na pierwsze miejsce, wyprzedzając konkurentów między innymi z Bułgarii i Wysp Kanaryjskich. Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie tutaj udało się utrzymać niskie ceny codziennych wydatków turystycznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury oraz licznych atrakcji dla całych rodzin.

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Ile kosztuje dzień w portugalskim raju?

Według danych zawartych w raporcie „Family Holiday Report”, średni dzienny koszt pobytu w Algarve dla rodziny wynosi około 139 funtów, co w przeliczeniu daje niecałe 710 złotych. To najniższy wynik spośród 22 analizowanych europejskich kierunków. Co więcej, ceny w regionie nie tylko nie wzrosły, ale nawet nieznacznie spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność Algarve na tle innych popularnych kurortów.

Na drugim miejscu rankingu znalazł się bułgarski Słoneczny Brzeg, a podium zamyka Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich.

Z kolei do najdroższych kierunków zaliczono włoskie Sorrento, gdzie dzienny pobyt kosztuje średnio 268 funtów (około 1360 złotych), a także Maderę i Kretę.

Najpiękniejsze plaże Europy na wyciągnięcie ręki

Jednym z największych atutów Algarve są jego niezwykłe walory przyrodnicze. Region słynie z szerokich, piaszczystych plaż, łagodnego klimatu i malowniczego wybrzeża ozdobionego wapiennymi klifami oraz urokliwymi, ukrytymi zatokami. Szczególnie polecana jest Praia da Marinha – uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż w Europie. Turkusowa woda, charakterystyczne formacje skalne i spektakularne widoki przyciągają tu turystów z całego świata.

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Rodziny odwiedzające Algarve najczęściej wybierają Albufeirę. To kurort oferujący szeroką gamę noclegów, restauracji oraz szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza – idealne dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się także rejsy wzdłuż wybrzeża, podczas których można podziwiać morskie groty, w tym słynną jaskinię Benagil. Na najmłodszych czekają parki wodne i liczne place zabaw, dzięki czemu nawet najbardziej wymagający mali podróżnicy nie będą się nudzić.

Albufeira i jaskinia Benagil: Co warto zobaczyć z dziećmi?

Algarve to nie tylko plaże i słońce. Region oferuje szeroką gamę atrakcji turystycznych. Warto zobaczyć chociażby wodospad Queda do Vigário w miejscowości Alte, odwiedzić urokliwe rybackie miasteczka czy wybrać się na pieszą wycieczkę trasami prowadzącymi przez klifowe wybrzeże. W okolicach Vilamoura znajduje się rezerwat przyrody Vilamoura Environmental Park – idealny na rodzinne spacery pośród lokalnej flory i fauny.

Nie tylko ocean: Odkryj ukryte wodospady i rzymskie zabytki

Miłośnicy historii również znajdą tu coś dla siebie – Algarve kryje w sobie liczne zabytki z czasów rzymskich, a lokalne muzea przybliżają bogatą historię regionu. Nie można zapomnieć także o kulinarnych specjałach – portugalska kuchnia zachwyca świeżymi rybami, owocami morza oraz wyśmienitymi winami.