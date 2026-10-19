Nawet 200 tysięcy lat. Oto najstarsze żywe organizmy na Ziemi

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Na naszej planecie istnieją żywe istoty, które „pamiętają” czasy sięgające tysięcy, a nawet setek tysięcy lat wstecz. Od ptaków przemierzających oceany, przez żółwie będące świadkami epokowych wydarzeń, po drzewa i rośliny, które przetrwały wojny i kataklizmy – poznaj najstarszych mieszkańców Ziemi i ich niezwykłe historie.

Albatros, który przebył miliony kilometrów

Na odległych wodach Pacyfiku, na północnym krańcu archipelagu hawajskiego, znajduje się Midway Atoll – dom dla najstarszego znanego dzikiego ptaka na świecie. Albatros ciemnolicy, znany jako Wisdom, ma już około 75 lat i nadal wraca w to samo miejsce, by wychowywać kolejne potomstwo.

Ma ponad 1280 lat, rośnie przy stodole. Oto najstarsze drzewo w Polsce Ma ponad 1280 lat, przetrwało ataki kozackich szabel, wybuch pocisku artyleryjskiego oraz niszczycielskie wichury. Choć wielu Polaków za najstarsze drzewo w kraju błędnie uznaje Dęba Bartka, ten niezwykły tytuł należy do cisu „Henryka” z Dolnego…

Od momentu oznakowania w 1956 roku przeleciał ponad 4,8 mln kilometrów. To odległość odpowiadająca sześciu podróżom na Księżyc i z powrotem. Wisdom każdego roku wraca na Midway, gdzie można – przestrzegając odpowiednich reguł – próbować dostrzec go wśród tysięcy innych albatrosów.

Jonathan – najstarsze lądowe zwierzę

Na wyspie Świętej Heleny, na południowym Atlantyku, od blisko dwóch wieków mieszka Jonathan – żółw olbrzymi, który urodził się około 1832 roku. Przeżył niemal czterdziestu prezydentów Stanów Zjednoczonych, a na wyspę trafił jako prezent od gubernatora.

Choć nie spotkał Napoleona, który zmarł tu wcześniej, Jonathan stał się prawdziwą ikoną wyspy. Każdego roku przyciąga tłumy turystów chcących zobaczyć najstarsze znane zwierzę lądowe na własne oczy.

Róża, która przetrwała tysiąc lat i bombardowanie

W niemieckim Hildesheim, przy katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, rośnie niezwykła roślina, tzw. Tysiącletnia Róża. Jej wiek szacowany jest na 400–700 lat, choć według legendy została zasadzona w 815 roku przez króla Ludwika Pobożnego.

Dlaczego jesienią żółkną liście? Tajemnice barwnego spektaklu w parkach i lasach Złoto, pomarańcz, głęboka czerwień – jesień właśnie odpaliła swój najpiękniejszy pokaz, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd właściwie biorą się te kolory? Okazuje się, że drzewa nie zmieniają barw bez powodu – to ich genialny mechanizm obronny…

Przetrwała zniszczenia II wojny światowej, a dziś osiąga ponad 9 metrów wysokości, kwitnąc corocznie na tle zabytkowej architektury. Najlepszy czas na podziwianie jej delikatnych kwiatów to przełom maja i czerwca.

Święte drzewo z Indii. Ponad dwa tysiące lat historii

W Anuradhapurze na Sri Lance rośnie Jaya Sri Maha Bodhi – figowiec, który ma około 2 300 lat. Według przekazów został zasadzony z odrostu drzewa, pod którym Budda doznał oświecenia.

To najstarsze drzewo na świecie, którego posadzenie zostało udokumentowane historycznie. Otoczone kanałami, złotymi ogrodzeniami i świątyniami przyciąga pielgrzymów z całego świata, szczególnie podczas pełni księżyca.

Masz tę roślinę w ogrodzie? Od 2027 r. będzie za nią grozić nawet milion złotych kary Dławisz okrągłolistny, przez lata ceniony jako efektowna ozdoba ogrodów, od 2027 roku stanie się w Polsce rośliną zakazaną. Unijne przepisy nakładają na właścicieli ogrodów obowiązek całkowitego usunięcia tego inwazyjnego pnącza. Za pozostawienie…

Oliwki z najstarszego drzewa oliwnego

W wiosce Vouves na Krecie można podziwiać monumentalne drzewo oliwne, którego wiek szacuje się na 2 000–3 000 lat. Wciąż owocuje, a jego skręcone konary i pień stanowią inspirację dla wielu artystów. Obok drzewa znajduje się muzeum prezentujące tradycyjne metody zbioru oliwek, przypominające o minojskiej historii wyspy.

Zielone skarby Andów

Wysoko w Andach, na pograniczu Peru, Boliwii, Chile i Argentyny, rosną yareta – jasnozielone, gęste krzewy przypominające mchy. Llareta, a właściwie Azorella compacta, rośnie niezwykle wolno, osiągając zaledwie metr na wiek.

Najstarsze okazy mogą mieć nawet 3 000 lat. Ze względu na zagrożenie wyginięciem, objęte są ścisłą ochroną.

Najstarsze pojedyncze drzewo – sosna długowieczna z Kalifornii

W Górach Białych w Kalifornii, w Ancient Bristlecone Pine Forest, rośnie Methuselah – sosna długowieczna licząca około 5 000 lat. Jej dokładna lokalizacja jest tajemnicą, ale turyści mogą spacerować szlakami wśród jej sędziwych „kuzynów”.

Najstarsze drzewo świata: Ile ma lat? Odpowiedź jest nieoczywista Czy na naszej planecie rośnie drzewo, które pamięta czasy budowy Stonehenge? Który z leśnych staruszków jest najstarszy? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Określenie wieku drzewa niekiedy prowadzi do sporów o to, który okaz zasługuje na…

Gąbka wulkaniczna z Antarktydy

W lodowatych wodach wokół McMurdo Sound w Antarktyce żyją gąbki wulkaniczne Anoxycalyx joubini. Te białe, masywne organizmy mogą mieć nawet 15 000 lat.

Osiągają dwa metry wysokości i stanowią dom dla wielu innych stworzeń morskich. Tylko najwytrwalsi nurkowie, po przebiciu się przez pokrywę lodową, mogą podziwiać te podwodne skarby.

„Drżący Olbrzym z Utah”

W stanie Utah w USA rośnie Pando – kolonia osiki, zwanej inaczej topolą drżącą, o powierzchni ponad 40 hektarów. To jedno z największych i najstarszych organizmów na świecie, którego wiek szacuje się na około 80 000 lat.

Śmierć słonia uruchamia niezwykły proces. Przyroda długo odczuwa jego skutki Słonie potrafią zmieniać otaczający je świat nie tylko za życia. Kiedy umiera jeden z tych ogromnych ssaków, rozpoczyna się proces, który na długo zmienia krajobraz afrykańskiej sawanny. Naukowcy przyjrzeli się temu zjawisku i odkryli coś, co…

Wszystkie niemal 50 000 drzew są klonami tego samego osobnika i dzielą wspólny system korzeniowy. To unikalne zjawisko przyrodnicze można podziwiać w Fishlake National Forest.

Najstarszy morski organizm. „Trawa Neptuna”

Niedaleko hiszpańskiej wyspy Formentera znajduje się rozległa łąka trawy morskiej Posidonia oceanica. Ta samoklonująca się roślina, zwana „trawą Neptuna”, może liczyć nawet 200 000 lat. To najstarszy znany organizm na Ziemi.

Oprócz podwodnych wypraw Formentera oferuje malownicze jaskinie i latarnie morskie. Tłumy są tam znacznie mniejsze niż na sąsiedniej Ibizie.

Najdłuższy fiord w Norwegii ma ponad 200 km. Nazywają go „królem” Ciągnie się przez ponad 200 kilometrów, w najgłębszych miejscach sięga 1300 metrów w dół, a jego brzegi skrywają skarby z czasów wikingów i zamierzchłej epoki kamienia. Poznaj Sognefjord – prawdziwego „króla fiordów”.

Od starożytnych drzew, przez niezwykłe zwierzęta, aż po podwodne łąki – podróżując po świecie, można podziwiać żywych świadków odległej historii. Organizmy te są dowodem na niezwykłą wytrzymałość i trwałość życia na Ziemi.

Źródła: cnn.com, bbc.com, nationalgeographic.com