Najdłuższy fiord w Norwegii ma ponad 200 km. Nazywają go „królem”

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Ciągnie się przez ponad 200 kilometrów, w najgłębszych miejscach sięga 1300 metrów w dół, a jego brzegi skrywają skarby z czasów wikingów i zamierzchłej epoki kamienia. Poznaj Sognefjord – prawdziwego „króla fiordów”.

Sognefjord – najdłuższy i najgłębszy fiord w Norwegii

Sognefjord, często określany mianem „króla fiordów”, to największy i najgłębszy fiord Norwegii, a także drugi co do długości na świecie – ustępuje jedynie grenlandzkiemu Kangertittivaq. Jego potężne wody rozciągają się na długości 205 kilometrów, a w najgłębszych miejscach osiągają nawet 1300 metrów głębokości.

Fiord zaczyna się przy wybrzeżu Atlantyku, na północ od Bergen, i sięga aż do malowniczej wioski Skjolden, leżącej u podnóża trzech parków narodowych: Jotunheimen, Jostedalsbreen oraz Breheimen.

Po drodze Sognefjord rozgałęzia się na liczne, malownicze odnogi. Do najbardziej znanych należą Lusterfjord, Fjærlandsfjord, Finnafjord oraz wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Nærøyfjord – wyjątkowo wąski i spektakularny, zaledwie dwa kilometry szerokości w najwęższym miejscu.

Region Sognefjordu słynie z niezwykle zróżnicowanych krajobrazów. Strome, skaliste klify opadające pionowo do wody, gęsto zalesione zbocza, a także lodowce i górskie szczyty tworzą obraz, który na długo pozostaje w pamięci.

Szczególną atrakcją jest lodowiec Jostedalsbreen – największy w kontynentalnej części Europy – którego jęzory są doskonale widoczne z wielu punktów widokowych wokół fiordu.

Inne lodowce topnieją, a ten wciąż rośnie. Oto jedno z najbardziej fascynujących dzieł natury Podczas gdy lodowce na całym świecie dramatycznie topnieją, ten błękitny gigant w Patagonii rzuca wyzwanie nauce. Od ponad pół wieku jego powierzchnia nie maleje, a badacze wciąż szukają odpowiedzi na pytanie: jak to możliwe? Poznaj historię…

Historia regionu Sognefjord: Od epoki kamienia po czasy wikingów

Brzegi Sognefjordu były zasiedlane przez ludzi już w epoce kamienia. Archeologiczne znaleziska, w tym naskalne ryty, potwierdzają, że pierwsi osadnicy wykorzystywali bogactwa regionu do polowań, rybołówstwa i zbieractwa. Z czasem, w epoce żelaza, rozwinęło się tutaj rolnictwo, a żyzne doliny przy fiordzie stały się miejscem życia kolejnych pokoleń.

Okolice Sognefjordu odegrały ważną rolę również w czasach wikingów. Wioska Gudvangen, położona przy początku odnogi Nærøyfjord, słynie z licznych grobowców i artefaktów z epoki wikingów, a cały region był ważnym szlakiem handlowym i wyprawowym.

Zabytkowy kościół w Urnes nad Lusterfjord – odnogą giganta Sognefjord

Z kolei w średniowieczu, wraz z nadejściem chrześcijaństwa, wzdłuż fiordu zaczęły powstawać pierwsze kościoły. Najsłynniejszym z nich jest kościół klepkowy w Urnes, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, który do dziś zachwyca kunsztem architektonicznym i bogactwem zdobień.

Zaczęło się od wikingów, skończyło na najpiękniejszej kolei świata

Przełom XIX i XX wieku przyniósł rozwój turystyki na terenie Sognefjordu. Malownicze widoki przyciągały podróżników spragnionych kontaktu z dziewiczą naturą.

Ponad 120 km, 196 mostów i 55 tuneli. Oto najpiękniejsza trasa kolejowa Europy Szwajcaria słynie z malowniczych krajobrazów, urokliwych wiosek i niezwykle sprawnej sieci kolejowej. Jednak to właśnie podróż Bernina Express uznawana jest za najpiękniejszą trasę kolejową w Europie. Ten wyjątkowy pociąg zabiera pasażerów w…

Budowa nowych dróg oraz linii kolejowych, w tym słynnej Flåmsbany, ukończonej w 1940 roku, znacząco ułatwiła dostęp do regionu. Kolej Flåmsbana, uznawana za jedną z najpiękniejszych tras kolejowych świata, prowadzi przez strome zbocza i liczne tunele, oferując niezapomniane widoki na fiord i otaczające go góry.