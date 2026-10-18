Koniec ze zmianą czasu? Znamy plany na kolejne lata

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W nocy z 24 na 25 października czeka nas powrót do czasu zimowego. Przesuwając wskazówki zegara z godziny 3:00 na 2:00, pośpimy godzinę dłużej. Jednak przyszłość zmian czasu w Unii Europejskiej wciąż stoi pod znakiem zapytania. Sprawdzamy, co nas czeka w najbliższych latach i dlaczego decyzja o zniesieniu zmian czasu wciąż nie zapadła.

Zmiana czasu – kiedy i dlaczego?

Tradycyjnie w całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzimy w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wracamy w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. Z kolei konkretne daty rozpoczynające i kończące okres letni określa Komunikat Komisji Europejskiej. Najnowszy taki dokument, z marca tego roku, określa harmonogram zmian na lata 2027-2031.

W Polsce szczegółowe daty reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, które obecnie obejmuje lata 2022-2026.

Zmiana czasu została wprowadzona ponad sto lat temu, by efektywniej wykorzystywać światło słoneczne i oszczędzać energię elektryczną. Dziś jednak eksperci podkreślają, że oszczędności są znikome, a sama zmiana czasu przynosi więcej problemów niż korzyści.

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Skutki dla zdrowia i gospodarki

Badania naukowe nie pozostawiają złudzeń – przestawianie zegarków negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Zaburzenia rytmu dobowego mogą powodować problemy ze snem, koncentracją i ogólnym samopoczuciem.

Zmiana czasu to także wyzwanie dla gospodarki. Najbardziej odczuwają ją branże logistyczne, systemy pracy zmianowej oraz sektor finansowy, gdzie każda godzina ma znaczenie w globalnych transakcjach.

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Czy to już koniec zmian czasu?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat sensowności przestawiania zegarków. W 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmian czasu, a Parlament Europejski poparł ten pomysł. Jednak sprawa utknęła w Radzie UE – państwa członkowskie nie potrafią się porozumieć, czy zostać przy czasie letnim, czy zimowym.

W przeprowadzonych konsultacjach publicznych aż 84 procent Europejczyków opowiedziało się za rezygnacją ze zmian czasu. Mimo to, do dziś nie udało się osiągnąć porozumienia.

Polska prezydencja w pierwszej połowie 2025 roku próbowała wrócić do tematu, jednak większość krajów podtrzymała swoje wcześniejsze stanowiska, wskazując na brak kompleksowej analizy skutków tej decyzji.

Co nas czeka w najbliższych latach?

Na razie zmiany czasu pozostają z nami. Najnowszy harmonogram Komisji Europejskiej przewiduje daty zmian aż do 2031 roku. Najbliższy powrót do czasu letniego czeka nas w niedzielę, 28 marca 2027 roku.