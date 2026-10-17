Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

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Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej. W tym miesiącu czeka nas tradycyjne cofnięcie wskazówek zegarów. Kiedy dokładnie i jakie są jej konsekwencje dla naszego zdrowia?

W nocy z 24 na 25 października o godzinie 3:00 cofamy wskazówki zegarków na 2:00

W nocy z 24 na 25 października o godzinie 3:00 cofamy wskazówki zegarków na 2:00 / Shutterstock

W tym roku cofniemy wskazówki zegarów w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę. O godzinie 3:00 przesuwamy zegarki na 2:00, zyskując tym samym dodatkową godzinę snu. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują weekendowe wyjazdy lub chcą po prostu dłużej pospać. Kolejna zmiana – tym razem na czas letni – nastąpi w ostatnią niedzielę marca 2027 roku.

Skąd wzięła się zmiana czasu?

Choć może się wydawać, że przestawianie zegarków to nowoczesny wynalazek, jego początki sięgają XVIII wieku. Pierwsze pomysły na lepsze wykorzystanie światła dziennego pojawiły się już wtedy, ale na dobre tradycja ta zadomowiła się w Europie podczas I wojny światowej. W Polsce po raz pierwszy zegarki przestawiono w 1916 roku, a od 1977 roku zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie.

Głównym celem tej praktyki było dostosowanie trybu życia do zmieniających się pór roku i lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego, co miało pozwolić na oszczędność energii elektrycznej.

A gdyby nie zmieniać czasu, to przy jakim pozostać? Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły. Jeśli jednak mielibyśmy czasu nie zmieniać,…

Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie?

Przestawianie zegarków dwa razy w roku budzi coraz więcej kontrowersji, zwłaszcza wśród ekspertów. Badania pokazują, że nawet niewielka zmiana rytmu dobowego może działać na organizm niczym miniaturowy „jet-lag”. Najbardziej odczuwają to dzieci, osoby starsze oraz ci, którzy mają problemy ze snem.

Po zmianie czasu często pojawiają się trudności z zasypianiem, obniżona koncentracja i uczucie zmęczenia. Niektóre badania wskazują nawet na wzrost liczby wypadków drogowych tuż po przestawieniu zegarków. Dlatego warto zadbać o odpowiednią ilość snu i stopniowo przyzwyczajać się do nowego rytmu dnia.

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Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu. Coraz więcej państw członkowskich uważa, że przestawianie zegarków jest anachroniczne i nie przynosi już wymiernych korzyści.

Mimo licznych konsultacji i debat, ostateczna decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła. Na razie więc, przynajmniej przez najbliższe lata, nadal będziemy przesuwać wskazówki zegarów w październiku i marcu.