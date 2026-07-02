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Liczba nowych zakażeń HIV w Polsce niepokojąco rośnie, co więcej wykrywane są one zbyt późno – alarmują eksperci. Tymczasem szybka diagnoza pozwala rozpocząć skuteczne leczenie, które umożliwia prowadzenie normalnego życia i znacząco ogranicza ryzyko dalszego przenoszenia wirusa.

Jak podkreśla dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, liczba nowych rozpoznań HIV wzrosła o około 1,5 tysiąca rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie odnotowuje się średnio około pięciu nowych przypadków dziennie.

Dane te jasno pokazują, że HIV pozostaje ogromny wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, a świadomość pierwszych objawów oraz regularne wykonywanie testów mają kluczowe znaczenie.

Autor: Mateusz Krymski / PAP

Pierwsze objawy HIV – łatwo pomylić je z grypą

U części osób w ciągu 2–4 tygodni od zakażenia pojawia się tzw. ostry zespół retrowirusowy. Objawy są niespecyficzne i często przypominają przeziębienie lub grypę, dlatego wiele osób nie wiąże ich z zakażeniem HIV.

Do najczęstszych pierwszych objawów należą:

gorączka,

silne zmęczenie i osłabienie,

ból gardła,

powiększone węzły chłonne,

bóle mięśni i stawów,

wysypka na tułowiu lub kończynach,

bóle głowy,

nocne poty.

Objawy zwykle utrzymują się od kilku dni do kilku tygodni, a następnie ustępują samoistnie. Nie oznacza to jednak, że organizm poradził sobie z wirusem. HIV nadal namnaża się i stopniowo osłabia układ odpornościowy.

schemat działania wirusa HIV na komórkach ludzkich

Nie każdy odczuwa pierwsze symptomy

Warto pamiętać, że nie u wszystkich zakażonych pojawiają się objawy we wczesnym etapie infekcji. Szacuje się, że część osób przechodzi zakażenie bezobjawowo lub z bardzo łagodnymi dolegliwościami.

Po okresie ostrej infekcji może nastąpić wieloletnia faza bezobjawowa, podczas której osoba zakażona czuje się dobrze, ale nadal może przenosić wirusa.

Kiedy warto wykonać test?

Specjaliści podkreślają, że jedynym sposobem potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia jest wykonanie testu. Warto go rozważyć po każdej sytuacji, w której mogło dojść do kontaktu z HIV, zwłaszcza po niezabezpieczonym kontakcie seksualnym lub ekspozycji na zakażoną krew.

Nowoczesne testy laboratoryjne pozwalają wykryć zakażenie już po upływie tzw. okresu okienka diagnostycznego. Lekarz lub personel punktu konsultacyjno-diagnostycznego może doradzić, kiedy badanie będzie najbardziej wiarygodne.

Wczesne rozpoznanie daje bardzo dobre rokowania

Współczesne leczenie antyretrowirusowe pozwala skutecznie kontrolować zakażenie HIV. Osoby, które regularnie przyjmują leki i osiągają niewykrywalną wiremię, mogą prowadzić aktywne życie zawodowe i rodzinne.

Co więcej, zgodnie z potwierdzoną naukowo zasadą „Niewykrywalny = Niezakażający” (U=U), osoby z trwale niewykrywalnym poziomem wirusa we krwi nie przenoszą HIV drogą kontaktów seksualnych.