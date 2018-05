"Jak z każdą ciężką, trudną decyzją: coś się kumuluje i przychodzi moment przełomowy, kiedy mówi się: basta!" - tak o swoim odejściu z Nowoczesnej mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Joanna Schmidt. "Nowoczesna stała się projektem nie takim, jaki tworzyłam 3 lata temu (…). Mam instynkt samozachowawczy - jak w biznesie: kiedy nie chce się jakiegoś projektu kontynuować, nie chce się już z jakimiś ludźmi współpracować, to ma się możliwość wyjścia" - stwierdziła i przyznała: "Uważam, że byłam sekowana w partii i klubie. Przez obecne władze. (…) To trwa już bardzo długo".

Joanna Schmidt o odejściu z Nowoczesnej: Byłam sekowana w partii i klubie Karolina Bereza, RMF FM

Robert Mazurek: Dzień dobry.

Joanna Schmidt: Dzień dobry, witam.

POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z JOANNĄ SCHMIDT Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Joanna Schmidt jest naszym gościem, była posłanka Nowoczesnej i stąd pytanie: czy jest życie po Nowoczesnej?

Oczywiście, że jest życie po Nowoczesnej. Dowodem jest to, że tutaj jestem.

No dobrze, a jak to będzie teraz wyglądało? Dlaczego pani wystąpiła z Nowoczesnej? Zabraniali pani czegoś?

Oczywiście z jednej strony mogę powiedzieć na okrągło, że jest oświadczenie, bo rzeczywiście każde słowo jest tam przemyślane, na wszystkie sposoby. Ale tak, jak z każdą ciężką, trudną decyzją - to wszystko po prostu się kumuluje i w pewnym momencie jest taki moment przełomowy, kiedy już mówi się po prostu "basta". Na pewno impulsem było wyjście mojej koleżanki, Joanny Scheuring-Wielgus.

No właśnie, kolejna Joanna Sz. No jak ja mogę się nie pomylić...

Ale po prostu Nowoczesna stała się projektem... projektem nie takim, który tworzyłam 3 lata temu, począwszy od Torwaru. Nie z takimi wartościami. I to jest projekt, w którym po prostu już nie chciałam uczestniczyć.

Zaraz o tym porozmawiamy, tylko...

Mam taki instynkt samozachowawczy. Tak, jak jest w biznesie: jak się już nie chce jakiegoś projektu kontynuować, jak się już nie chce z jakimiś ludźmi współpracować, to się ma tę możliwość wyjścia. I ja w polityce nadal uważam, że mogę pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować.

No dobrze, tylko Joanna Scheuring-Wielgus, o której już wspomnieliśmy parę razy, powiedziała, że ona nie mogła tam dłużej być, bo zabraniano jej występowania w sprawie niepełnosprawnych. A czy pani czegoś zakazano?

U Joanny na pewno to była taka "kropka nad i", taki moment przełomowy, ale powtarzam: Joanna Scheuring-Wielgus walczy od paru miesięcy o to, żeby w Nowoczesnej poukładać pewne sprawy, konflikty, nieporozumienia. To samo jeżeli chodzi o moją osobę...

"Moja osoba" to ulubione sformułowanie Beaty Kempy. Naprawdę, proszę nie iść tą drogą.

Uważam, że byłam sekowana w partii, w klubie.

Przez kogo?

Przez obecne władze.

Czyli przez panią Katarzynę Lubnauer i przez przewodniczącą klubu, Kamilę Gasiuk-Pihowicz?

Katarzyna Lubnauer jest przewodniczącą partii, Kamila Gasiuk-Pihowicz jest teraz szefową klubu i...

One panią sekowały, tak?

Na pewno to jest zawsze lidera odpowiedzialność. To już bardzo długo trwa. Uważam, że jako poseł niezależny, na zewnątrz, z moją energią, pomysłami, aktywnością, którą udowodniłam w pierwszym okresie posłowania - mogę po prostu działać z większą korzyścią dla tej szeroko rozumianej opozycji.

Poświadczam, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, energii pani poseł nie brakuje. Ale, pani poseł, na czym polegało sekowanie Joanny Schmidt w Nowoczesnej w takim razie?

Wie pan, panie redaktorze... Ja zawsze muszę wrócić do tego momentu sprzed roku, kiedy był rzeczywiście ten trudny moment związany z wyjazdem na Sylwestra. Była prośba do mnie, żebym stała się po prostu ofiarą tego wyjazdu. Dobrze, no to Joanna Schmidt zrezygnuje z prezydium. Zrezygnowałam. No bo "musimy coś dać"...

Ktoś musi być kozłem ofiarnym?

Tak. No to Joanna Schmidt. Dalej nie pomaga, no to: "Joanna, może zrezygnujesz z zarządu partii?" Partii, którą tworzyłam...