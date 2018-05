"Będziemy domagać się, by w ramach prac komisji śledczej ds. VAT sprawdzano także lata 2016-17, kiedy ministrem finansów był Mateusz Morawiecki i kiedy luka w VAT sięgnęła prawie 40 miliardów w jednym roku i prawie 30 miliardów w roku drugim" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Pytany przez Roberta Mazurka, kto będzie reprezentował jego partię w komisji, odparł: "Decyzja będzie w piątek. (…) Mamy przynajmniej dwie, trzy propozycje, musimy je jeszcze przemyśleć". W dalszej części rozmowy Sławomir Neumann odniósł się do odejścia z Nowoczesnej Joanny Schmidt i Joanny Scheuring-Wielgus. "Rozmawiałem wczoraj z Joanną Schmidt. Mamy od pań deklarację, że absolutnie nie będą działać przeciwko Koalicji Obywatelskiej, czyli koalicji Platformy i Nowoczesnej w wyborach samorządowych - będą wspierać naszych kandydatów. Ale z tego, co zapowiedziały, mają pomysł na nowy projekt polityczny" - powiedział i przyznał, że "najprawdopodobniej" będzie to projekt stworzony wspólnie z Ryszardem Petru. W wątku dotyczącym jesiennych wyborów samorządowych polityk PO odniósł się do sytuacji w Krakowie. "Czekamy na decyzję Jacka Majchrowskiego. Jeżeli zdecyduje się kandydować, to pewnie będzie miał poparcie nie tylko Platformy, ale bardzo szerokie. A jeżeli postanowi nie kandydować, to naszym obowiązkiem jest szukanie wspólnie najlepszego kandydata dla Krakowa" - stwierdził. Dopytywany, czy dobrym kandydatem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz, Sławomir Neumann odparł: "Bardzo interesujący kandydat, który na pewno (…) uzyskałby wielkie wsparcie, także w Platformie".

Neumann: Schmidt i Scheuring-Wielgus mają pomysł na nowy projekt polityczny. Najprawdopodobniej z Petru Karolina Bereza, RMF FM

Robert Mazurek: Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Neumann: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.

Sławomir Neumann razem ze swoim immunitetem, od tego zacznijmy, bo pan podobno miał się zrzec. 12 kwietnia pan zapowiadał i co? Zrzekł się pan? Nie zrzekł?

Dostałem dokumenty dopiero...

Kiedy?

Wczoraj, na biurko. Mam 7 dni na tę decyzję, ale decyzję podjąłem. Tu nie ma problemu.

Czyli?

Będzie dokument, który do marszałka wyślę w tym albo na początku przyszłego tygodnia.

Że zrzeka się pan immunitetu?

Tak, tak, oczywiście.

Dobrze. To przynajmniej tę jedną sprawę mamy, prosta odpowiedź, to może nam dalej tak dobrze pójdzie. Komisja do spraw wyłudzeń VAT powstaje i pytanie, czy będziecie brali udział w tej komisji?

Będziemy, bo będziemy przecież pokazywać, że...

Będziecie przesłuchiwani, to na pewno...

Będziemy pokazywać i domagać się, żeby w ramach pracy tej komisji sprawdzano także lata 2016-2017, kiedy ministrem finansów był Mateusz Morawiecki i kiedy dziura, luka w VAT sięgnęła prawie 40 miliardów w jednym roku i prawie 30 miliardów w drugim roku.

No nie, ale ściągalność podatków się poprawiła radykalnie. To pan wie, prawda?

Ale luka w VAT, o której piszą i którą pokazują eksperci - na tej samej podstawie pokazuje we wcześniejszych latach premier Morawiecki - ci sami eksperci z jednej z renomowanych firm konsultingowych pokazują, że w 2016 i 2017 roku luka w VAT wynosiła 39 miliardów w jednym i prawie 30 miliardów w drugim.

Czyli znacznie mniej niż za waszych rządów.

Nie...

Panie pośle...

Panie redaktorze, jeszcze raz. Bo warto w tych liczbach być precyzyjnym. Jeżeli mówi premier, że w 8 lat luka w VAT spowodowała ubytek 200 miliardów złotych... to mówi premier Morawiecki. A my pokazujemy, że w ciągu 2 lat jego rządów to było prawie 70 miliardów złotych, no to gdzieś jest... No, łatwo to policzyć - to jest więcej niż...

Będziecie się o to pięknie spierać....

... niż za czasów Platformy.

Chciałem tylko spytać, kto z Platformy będzie zasiadał w tej komisji.

Decyzja będzie w piątek.

A wychodzi na to, że kto? Bo piątek jutro.

No, to jeszcze cały dzień dzisiaj.

No nie, no panie pośle...

Będzie, będzie...

Nie chce pan naszym słuchaczom powiedzieć tego?

Mamy przynajmniej dwie, trzy propozycje. Musimy jeszcze je przemyśleć.

No dobrze, to zostawmy to w takim razie, skoro pan nie chce naszych słuchaczy poinformować, kto z Platformy zasiądzie w tej komisji. To może zechce...

Będzie to dobra osoba, która poradzi sobie...

A najwybitniejsza, rzecz jasna, jak to zawsze w Platformie.

Mamy dobrych posłów...

Świetnych

... i merytorycznych.

Świetnych, świetnych i wszystkich merytorycznych. Chciałem spytać tylko: sypie się Plat... Nowoczesna, przepraszam. Platforma się nie sypie. Sypie się Nowoczesna. Czy Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt mogłyby znaleźć miejsce w klubie Platformy?

Wczoraj rozmawiałem z Joanną Schmidt. Spotkaliśmy się. Mamy deklarację od pań, że absolutnie nie będą działać przeciwko Koalicji Obywatelskiej, czyli koalicji Platformy i Nowoczesnej w wyborach samorządowych. Będą wspierać naszych kandydatów, ale z tego, co zapowiedziały - mają pomysł na nowy projekt polityczny, więc...

Razem z Ryszardem Petru, który podobno dzisiaj ma wyjść...

Najprawdopodobniej, no... tak to wygląda. Ja uważam, że to jest błąd. Bo dzisiaj jest czas łączenia, a nie dzielenia opozycji.

No to zamiast "dwuporozumienia" będzie "trójporozumienie".

Ale przyjmuję za dobrą monetę i taką... z dobrą nadzieją i wiarą te zapowiedzi, że to będzie jakaś inicjatywa polityczna, która będzie jednak w ramach opozycji wspierała kandydatów z naszej strony politycznej w wyborach samorządowych.

Z waszego punktu widzenia to dobrze. PiS ma wokół siebie dwie przystawki, wy też będziecie mieć dwie przystawki.

Nie traktuję Nowoczesnej jako przystawki. Mamy partnerski, podmiotowy układ. Koalicja jest podmiotowa, rozmawiamy z naszymi koleżankami i kolegami z Nowoczesnej w sposób partnerski.

Koalicja jest podmiotowa, tylko oni nie mają ani kandydatów, ani pieniędzy na kampanię wyborczą, prawda?

Mają kandydatów, zgłaszają. Zobaczy pan redaktor i zobaczą Polacy na listach wspólnych Koalicji Obywatelskiej: kandydatów Platformy, kandydatów Nowoczesnej. Pewnie znajdą się kandydaci...

...od Ryszarda Petru z nowego ugrupowania.

...niezależni, lewicowi, samodzielni, którzy do tej pory startowali we własnych komitetach lokalnych. To będzie szeroka lista kandydatów do samorządu, którzy chcą...

Tak, wiemy. Merytorycznych, wspaniałych, najlepszych.

...bronić samorządu, niezależnego samorządu. Najlepszego samorządu. Najlepszej reformy, która się w Polsce udała po 1989 roku.

Dzisiaj mamy dzień dobroci dla Platformy Obywatelskiej, przynajmniej ja go ogłaszam.

Rzadki przypadek, panie redaktorze. Chyba pierwszy w tej historii tutaj...

Zawsze coś musi być po raz pierwszy.

Cieszymy się.

Ja wiem. Cieszcie się, cieszcie, póki można.

Jednak okazja i taka dobra okazja powoduje dobre reakcje.

Dobrze, to może pan jeszcze naszym słuchaczom powie - Kraków. To takie piękne miasto, w którym Jacek Majchrowski rządzi od lat szesnastu i zdaje się, że ma tego już serdecznie dosyć. Chciałby odpocząć. Czy gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, wystartował na prezydenta miasta, poparlibyście go, czy nie?

Jesteśmy w ciągłym kontakcie i w rozmowach z prezydentem Majchrowskim i czekamy na jego decyzję. Nie ukrywamy tego. Mówiliśmy to i mówimy - jeżeli Jacek Majchrowski zdecyduje się kandydować, to pewnie będzie miał poparcie nie tylko Platformy, ale bardzo szerokie. A jeżeli zdecyduje się nie kandydować, to oczywiście naszym obowiązkiem jest wspólnie szukanie najlepszego kandydata dla Krakowa.

Czy Władysław Kosiniak-Kamysz byłby dobrym kandydatem?

Bardzo interesujący kandydat, który na pewno - mając w pamięci naszą dobrą współpracę w rządzie i teraz w opozycji - uzyskałby wielkie wsparcie, także w Platformie.

I widzicie państwo, po dobroci człowiek od razu uzyskuje dobre deklaracje. To może po dobroci, grzecznie spytam. Bronisław Komorowski mówi, że - jakby co - to on nie odmawia i zgłasza się do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Myślę, że o wyborach do PE...

No i tutaj kłopotliwa cisza.

Nie, to nie jest cisza. To jest dobra deklaracja.

Grzegorz Schetyna zrobiłby tak, że by się uśmiechnął, pokazał swój piękny garnitur zębów...

Ale to nie jest tak. Dzisiaj mamy wybory samorządowe. Wszystko po kolei. Jedziemy dzisiaj w kampanii samorządowej. (Wybory) są bardzo ważne.

Ale już o tym mówiliśmy.

Ja wierzę w to, że i Bronisław Komorowski, i wielu innych ważnych polityków zaangażuje się także w wybory samorządowe pomagając kandydatom, bo dobry wynik to jest też otwarcie dobrego startu w wyborach europejskich.

Chce pan powiedzieć Bronisławowi Komorowskiemu, że jak dobrze wam pomoże w wyborach do samorządu, to może liczyć na miejsce?

Nie, żeby było precyzyjnie. Dobry wynik koalicji obywatelskiej to jest dobre otwarcie i wejście kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wybory europejskie. To jest jasne. Natomiast co do osób...

Ale ja chciałem spytać się co do Bronisława Komorowskiego, to nie jest pierwsza lepsza osoba...

To jest były prezydent, dla Platformy to jest ważna postać, przecież z Platformy się wywodzi. To jest dobra deklaracja, jeśli chciałby wrócić do polityki. Parlament Europejski... będziemy, jak mówię, układać te listy dopiero po wyborach samorządowych.

Tutaj niestety nie jestem w stanie uzyskać żadnej odpowiedzi, ale spróbuję zadać to pytanie inaczej. Gdyby Bronisław Komorowski chciał wrócić do polityki, to czy Platforma znalazłaby dla niego miejsce?

Myślę, że tak, bo jest bardzo rozpoznawalny, wiele zrobił dobrego dla Polski. Jego prezydentura dzisiaj jest już oceniana z pewnością znacznie lepiej niż w czasie tej kampanii prezydenckiej, która była. To jest ważny filar 29-lecia tego państwa, które budujemy od 1989 roku.

To, proszę mi powiedzieć - gdyby bardzo chciał kandydować do Parlamentu Europejskiego, to znaleźlibyście dla niego miejsce?

Będziemy o tym rozmawiali. Jeżeli będzie bardzo chciał, to dla Bronisława Komorowskiego nie takie rzeczy znajdowały się w Platformie. Panie redaktorze, był kandydatem na prezydenta, to Platforma go wystawiła, Platforma wygrała razem z Bronisławem Komorowskim wybory prezydenckie.

O więcej nie zdążę spytać, ale niech pan tylko powie, w sobotę marsz wolności - tak nazywacie swoją demonstrację...

Zapraszamy, zapraszamy wszystkich. Rondo de Gaulle'a, godzina trzynasta.

Urząd miejski w Warszawie już policzył, że będzie was na pewno ze 300 tysięcy, a na ile wy liczycie?

Panie redaktorze proszę zachować złośliwości, ma być dzień dobroci.

Urząd Miejski jest apolityczny wobec was: "dla was jestem dobry".

Nie słyszałem komunikatu dzisiejszych wyliczeń, ale zapraszamy na marsz wolności. Godzina trzynasta w sobotę na rondzie de Gaulle'a. Pójdziemy w kierunku Zamku Królewskiego...





